Achtung Stau: Osterferien sorgen für volle Straßen

In Berlin, Brandenburg und sechs weiteren Bundesländern beginnen am Freitag die Osterferien für Schüler. Auf dem Weg in Richtung Süden und an die Küste müssen die Autofahrer deswegen am Freitagnachmittag und am Sonnabend Geduld mitbringen. Der ADAC rechnet in seiner Prognose vor allem rund um Köln und München mit vollen Straßen. Dort werde sich am letzten Schultag der Berufsverkehr mit dem Urlaubsverkehr mischen, sagte eine Sprecherin.

Das sind die besonders belasteten Strecken:

- A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

- A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

- A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

- A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 81 Stuttgart – Singen A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Trotz erwartbar voller Straßen erwartet der ADAC aber kein Stauchaos in Deutschland. Auf den Fernstrecken der benachbarten Alpenländer könne es zeit- und abschnittsweise ebenfalls zu Gedränge auf den Straßen kommen. Auch in den österreichischen Bundesländern beginnen die Ferien. Besonders staugefährdet sind laut ADAC Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route.

Nicht vergessen: Rettungsgasse bilden

Die Verkehrsexperten machen darauf aufmerksam, dass eine Rettungsgasse bereits dann gebildet werden muss, wenn der Verkehr stockt - nicht erst dann, wenn sich Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn von hinten nähern.

