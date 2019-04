Berliner Wirtschaft wächst weiter überdurchschnittlich

In Berlin stieg das Bruttoinlandsprodukt 2018 um 3,1 Prozent an. Bundesweit lag das Wachstum hingegen nur bei 1,4 Prozent.

Berlin. Die Wirtschaft in der Hauptstadt ist auch im vergangenen Jahr stärker gewachsen als im Rest des Landes. In Berlin stieg das Bruttoinlandsprodukt 2018 um 3,1 Prozent an. Bundesweit lag das Wachstum hingegen nur bei 1,4 Prozent. Vor allem die Dienstleistungsbranche habe zu der Entwicklung beigetragen. Ende 2018 habe die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei den unternehmensnahen Dienstleistungen um fast 15.000 über dem Vorjahresstand gelegen, geht aus dem Konjunkturbericht hervor, den die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Dienstag veröffentlichte.

Auch für dieses Jahr stehen die Zeichen auf Wachstum, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Die starke Binnendynamik und das robuste Wachstum von Dienstleistungen und Digitalwirtschaft bleiben wichtige Impulsgeber und schaffen viele neue Arbeitsplätze“, so die Politikerin. „Der nachhaltige wirtschaftliche Aufschwung kommt bei den Menschen an. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner nehmen am Arbeitsleben teil“, sagte Pop.

2018 hatte sich die Zahl der Beschäftigten um 47.900 erhöht (+ 2,5 Prozent). Damit gab es in der deutschen Hauptstadt erstmals seit der Wiedervereinigung mehr als zwei Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Deutschlandweit lag das Erwerbstätigenplus 2018 lediglich bei 1,3 Prozent.

Industrie- und Handelskammer sieht Politik in der Pflicht

Trotz der internationalen Unsicherheiten durch den bevorstehenden Brexit oder drohende Handelskriege gebe es insgesamt gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Stadt, so Pop. „Im laufenden Jahr rechne ich in Berlin mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von etwa zwei Prozent. Damit wächst die Berliner Wirtschaft erneut deutlich über dem Bundesdurchschnitt“, erklärte die Berliner Wirtschaftssenatorin.

Der Anstieg fällt damit allerdings verhaltener aus als zuvor prognostiziert. Noch im Dezember hatte die Investitionsbank Berlin (IBB) verkündet, 2019 von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,3 Prozent auszugehen. In jedem Fall wird Berlin seinen Rückstand zum Bundesdurchschnitt weiter verkürzen. Für Deutschland insgesamt erwartet die Bundesregierung für 2019 aktuell ein Prozent Wachstum.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hob hervor, dass die Konjunktur sich eintrübe. „Es ist nun die Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für die Berliner Unternehmen wetterfest zu machen, damit die erwarteten zwei Prozent Wirtschaftswachstum nicht nur eine Prognose bleiben“, mahnte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Die Politik müsse nun die Verwaltung modernisieren und in die Infrastruktur investieren. „Berlin hat die Wahl: Will es sich weiterentwickeln oder sich mit fruchtlosen und den Standort schädigenden Debatten selbst im Weg stehen?“, fragte Eder mit Blick auf die Enteignungsdebatte.