Steuern 2018: Bei Krankheit, Pflege und im Notfall hilft der Fiskus

Wer höhere Kosten in bestimmten Lebenssituationen tragen muss, sollte außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Was zählt.

Im Leben gibt es immer wieder kostenintensive Herausforderungen. Privatausgaben haben jedoch normalerweise in der Steuererklärung nichts verloren. Anders ist dies, wenn außergewöhnliche Lebenssituationen zwangsläufig zu höheren Ausgaben führen. Beispielsweise Krankheit, Behinderung, die Pflegebedürftigkeit der Eltern, ein volljähriges Kind, das zum Studieren wegzieht (Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro) und bestimmte Unterhaltszahlungen zählen zu den außergewöhnlichen Belastungen. Betroffene sollten diese in der Steuererklärung angeben. Denn in vielen Fällen beteiligt sich das Finanzamt an den Mehraufwendungen, indem es weniger Steuern verlangt. Die Kosten, die es akzeptiert, zieht es vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab. Das ist bei einem Arbeitnehmer ohne weitere steuerpflichtige Einnahmen der Bruttolohn abzüglich Werbungskosten. Eine niedrigere Bemessungsgrundlage senkt die Einkommensteuer, die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag.

Besondere außergewöhnliche Belastungen: Das Finanzamt unterscheidet zwei Kategorien: die „besonderen“ (u.a. Zeilen 61-66 im Mantelbogen) und die „anderen“ außergewöhnlichen Belastungen (Zeile 67). Erstere gibt es nur in gesetzlich genau bestimmten Lebenssituationen. Ausgaben hierfür können Steuerpflichtige zwar ab dem ersten Euro absetzen, allerdings begrenzt auf eine Pauschale oder einen Höchstbetrag. Beispiele sind der Behindertenpauschbetrag, Pflegepauschbetrag, Ausbildungsfreibetrag und Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen.

Allgemeine außergewöhnliche Belastungen: Die berücksichtigungsfähigen Lebenssituationen sind bei den anderen außergewöhnlichen Belastungen nicht festgelegt, aber die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit: Die Aufwendungen müssen außergewöhnlich, zwangsläufig, notwendig und angemessen sein. Darunter fallen beispielsweise selbst getragene Krankheits-, Kur- und Pflegekosten. Diese sind zwar der Höhe nach unbegrenzt abzugsfähig, dafür muss der Steuerzahler einen Eigenanteil stemmen, die sogenannte zumutbare Belastung. Bleiben seine Kosten unter dieser individuell zu ermittelnden Grenze, geht er leer aus. Nur die darüber liegenden Aufwendungen wirken sich steuermindernd aus.

Übersicht der zumutbaren Eigenbelastung

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Zumutbare Belastung: Die Höhe der zumutbaren Belastung ist vom Gesamtbetrag der Einkünfte, vom Familienstand und von der Anzahl der Kinder abhängig. Er beträgt zwischen ein und sieben Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte, wobei Geringverdiener mit mindestens drei Kindern den kleinsten Prozentsatz haben (siehe Tabelle). Steuerzahler können mithilfe eines Rechners der Finanzverwaltung ihre individuelle zumutbare Belastung selbst ermitteln.

Seit einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2017 wird die zumutbare Belastung neu berechnet. Deshalb können Steuerzahler die Belastungsgrenze etwas leichter überschreiten und dann sogar mehr Kosten absetzen als früher (siehe Beispielrechnung im Kasten).

Auch wenn die Aufwendungen den Schwellenwert nicht erreichen, sollten sie diese in der Steuererklärung eintragen. Denn es ist umstritten, ob Krankheits- und Pflegekosten überhaupt um eine zumutbare Belastung gekürzt werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht soll darüber entscheiden (Az. 2 BvR 221/17). Deshalb tragen Steuerbescheide in dieser Sache einen Vorläufigkeitsvermerk. Das heißt, in diesem Punkt können sie nachträglich geändert werden ohne dass Steuerpflichtige einen Einspruch einlegen müssen. Entscheiden die Verfassungsrichter zugunsten der Steuerzahler, dann profitieren sie automatisch davon und bekommen nachträgliche Steuererstattungen.

Das gilt bereits für das BFH-Urteil zur Neuberechnung der zumutbaren Belastung. Denn seit Ende August 2013 haben Finanzämter Steuerbescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen. Die Finanzämter korrigieren deshalb auch ältere Bescheide, in denen Krankheits- und Pflegekosten vorkommen. Die Steuerzahler, die entsprechende Angaben in früheren Steuererklärungen gemacht haben, bekommen in vielen Fällen einen Änderungsbescheid und rückwirkend Steuern zurück bezahlt – automatisch und ganz unverhofft.

Krankheitskosten: Die Krankheitskosten, die Versicherte nicht erstattet bekommen und aus eigener Tasche zahlen müssen, können sie in der Zeile 67 angeben. Dazu gehören zum Beispiel ihre Kosten für eine Zahnprothese, Zuzahlungen zu einem Rollstuhl, einem Hörgerät, einer Brille oder anderen ärztlich verordneten Hilfsmitteln, Medikamenten und Impfungen, Rezeptgebühren, Arztkosten, die Fahrtkosten zu Ärzten und Apotheken, Akupunktur und viele weitere alternative Heilmethoden und Aufwendungen einen medizinisch notwendigen Krankenhausaufenthalt. Auch die hohen Kosten für eine künstliche Befruchtung können geltend gemacht werden.

Entscheidend ist, dass die Behandlung medizinisch notwendig war und sie ein Arzt oder Heilpraktiker verschrieben hat. Bei nicht anerkannten Therapien, einer Kur, Reha, Pflege oder Heim verlangt das Finanzamt neben der Verordnung vorab ein amtsärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Nicht absetzbar sind vorbeugende Maßnahmen wie die Zahnprophylaxe.

Kurkosten: Ist zur Heilung oder Linderung einer Krankheit eine ärztlich überwachte Kur notwendig, dann kann der Steuerzahler seine Aufwendungen bei den Krankheitskosten angeben. Vor dem Antritt der Kur muss ein Amtsarzt die medizinische Notwendigkeit attestieren. Das ist bei Pflichtversicherten nicht erforderlich, wenn sie eine entsprechende Bescheinigung ihrer Krankenkasse, Berufsgenossenschaft oder einer anderen Versicherungsanstalt haben, die einen Zuschuss oder Beihilfe leistet. Absetzbar sind unter anderem die selbst übernommenen Kosten für Arzt, Kurmittel, Arzneien, 80 Prozent der Verpflegungsmehraufwendungen, Fahrt- und Unterkunftskosten. Grundsätzlich zählen bei den Fahrtkosten höchstens die Ticketkosten für Bahn oder Bus.

Pflegekosten: Wer einen festgestellten Pflegegrad hat, kann die selbst übernommenen Pflegekosten, zum Beispiel für eine ambulante Pflegekraft, geltend machen. Erhaltene Zahlungen einer privaten Pflegezusatzversicherung sind abzuziehen. Bei den Aufwendungen für ein Alters- oder Pflegeheim kommt es auf die Veranlassung an. Liegt der Grund allein im Alter, gibt es keinen Abzug, dafür aber, wenn der Steuerpflichtige wegen einer Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder Krankheit ins Heim muss. Für den Ausgabenabzug ist dann nicht einmal ein Pflegegrad nötig, entschied der Bundesfinanzhof (Az. VI R 38/09).

Wer jedoch wegen des Umzugs ins Heim seinen Aufenthalt auflöst, dem kürzt das Finanzamt die Heimkosten um eine Haushaltsersparnis von 25 Euro täglich, das sind 9000 Euro für das gesamte Jahr. Bei einem Ehepaar darf das Finanzamt sogar bei jedem der Gatten die Haushaltsersparnis kürzen.

Bei einer krankheits- oder pflegebedingten Heimunterbringung des Kindes erkennt das Finanzamt die gesamten Heimkosten an.

Naturkatastrophen: 2018 gab es heftige Unwetter. Der Fiskus zeigt sich gnädig, wenn ein Sturm, Brand, Hochwasser oder eine sonstige unabwendbare Katastrophe zu enormen Schäden in der Wohnung geführt hat. Auch Hausschwammbefall und eine dringend benötigte Asbestsanierung sind vergleichbare Anlässe. Für die Schadensbeseitigung und die Wiederbeschaffung von zerstörtem Hausrat und Kleidung können außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Erhaltene Versicherungszahlungen müssen zuvor abgezogen werden.

Weitere allgemeine außergewöhnliche Belastungen sind:

Beerdigungskosten bis 7500 Euro, wenn sie höher sind als der Nachlass des unterhaltsberechtigten Verstorbenen (Ehegatte, Eltern oder Kind);

Fahrtkosten für Privatfahrten bis zu 3000 Kilometer im Jahr bei einem Grad der Behinderung von mindestens 80 – zusätzlich zum Behindertenpauschbetrag – und ein behindertengerechter Umbau der Wohnung. Tipp: Bei hohen abzugsfähigen Umbaukosten, die dazu führen, dass im Jahr der Zahlung ohnehin keine Steuern mehr zu zahlen sind, sollte der Umbau möglichst zeitlich über zwei Kalenderjahre gestreckt werden. Dann können die angefallenen Kosten im Folgejahr nochmal die Steuerlast reduzieren.

