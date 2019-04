"Hausaufgaben erfüllen": Union will Ergebnismisere beenden

Berlin. Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin herrscht positive Anspannung. Nach der unerwarteten 1:2-Niederlage des Hamburger SV gegen den 1. FC Magdeburg liegen die Köpenicker nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Diese gute Ausgangslage soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg genutzt werden.

"Auf der einen Seite sieht man jetzt, dass ein Punkt in Dresden ein Punktgewinn ist und dass wir nicht zwei Punkte verloren haben. Die Chance ist noch größer geworden", sagte Trainer Urs Fischer. "Zuerst muss man aber seine Hausaufgaben erfüllen. In den letzten drei Spielen haben wir sie vom Resultat her nicht so gelöst, wie wir uns das vorgestellt haben."

Vor dem 0:0 bei Dynamo Dresden verlor Union zu Hause gegen den SC Paderborn (1:3) und beim 1. FC Heidenheim (1:2). Gegen Regensburg soll nun wieder ein Sieg her.