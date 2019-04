Nach der Demonstration am Wochenende läuft die Aktion erfolgreich weiter. 100 Briefe erreichten Initiatoren an ersten Tagen.

Volksbegehren Enteignungen: Initiator will 50.000 Unterschriften sammeln

Berlin. Das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen läuft nach Auskunft von Mitinitiator Rouzbeh Taheri erfolgreich weiter. An den ersten beiden Tagen nach der Demonstration am Sonnabend hätten sie jeweils rund 100 Briefe mit ausgefüllten Unterschriftenlisten erreicht, berichtet Taheri vom Bündnis „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“.

Wie viele Unterschriften die Briefe enthalten, könne er dabei nicht genau sagen, weil noch gar nicht alle geöffnet wurden. „Wir kommen im Moment gar nicht zum Zählen der Unterschriften“ sagt Taheri.

15.000 Unterschriften waren bereits bei der großen Demonstration gegen „Mietenwahnsinn“ am Sonnabend gesammelt worden. 5000 weitere sind notwendig, um das mehrstufige Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Bei 20.000 Unterschriften soll allerdings längst nicht Schluss sein. Man wolle so viele Unterschriften wie möglich sammeln, sagt Taheri, mindestens aber 50.000 um ein „starkes politisches Zeichen zu setzen“.

Initiatoren des Volksbegehrens sind zuversichtlich

In etwa zwei Wochen wollen die Initiatoren eine erneute Schätzung der bis dahin gesammelten Unterschriften veröffentlichen. Eine genaue Zahl wird es wohl erst am 14. Juni geben, nachdem die Sammelaktion zu Ende ist. Mitinitiator Taheri gibt sich aber optimistisch. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir viele Unterschriften zusammen bekommen“, sagt er.

Angesichts stark steigender Mieten will die Initiative Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen Entschädigung „vergesellschaften“. Sie beruft sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der unter Bedingungen die Überführung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln in Gemeineigentum zulässt, aber noch nie angewandt wurde.

Im Blick hat die Initiative vor allem den Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 112.000 Wohnungen besitzt und wegen seines Umgangs mit Mietern häufig in der Kritik steht.