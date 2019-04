Hertha ohne Grujic bei Hoffenheim

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Marko Grujic verzichten. Der 22 Jahre alte serbische Stammspieler werde mit seiner Verletzung am rechten Sprunggelenk für die Partie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr) ausfallen, teilten die Berliner am Mittwoch mit. Grujic hatte sich die Blessur beim Training am Dienstag zugezogen.

Damit verschärfen sich die Personalprobleme von Trainer Pal Dardai im Mittelfeld. Verletzt werden unter anderen Arne Maier und Defensivallrounder Fabian Lustenberger fehlen, Ondrej Duda steht wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung. Als Optionen für das defensive Mittelfeld neben Per Skjelbred nannte Dardai die gelernten Außenspieler Valentino Lazaro und Maximilian Mittelstädt. "Maxi macht das gut", sagte Coach Dardai. "Er ist - wie hat Lucien Favre gesagt - ein polyvalenter Spieler. Er hat die Laufbereitschaft, die Erfahrung hat er nicht."

Hinter den Spitzen plant der Trainer als Ersatz für Duda möglicherweise mit Salomon Kalou. "Er kann das, er hat diese Position auch in Frankreich immer wieder gespielt, ihm macht das Spaß", sagte Dardai über den Ivorer. Hertha steht nach vier Niederlagen in Serie unter Druck.