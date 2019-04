Gesundheit Mehr Menschen in Berlin an Drogen gestorben

Berlin. Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Drogentoten in Berlin erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr starben 191 Menschen in der Hauptstadt an Folgen ihres Rauschmittelkonsums, 23 mehr als 2017. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU) hervor. Damit hat die Zahl der Drogentoten in Berlin in den vergangenen Jahren wieder deutlich zugenommen. Der niedrigste Wert seit 2008 lag im Jahr 2012 bei 113 Toten. 2015 waren es 153.

Bundesweit blieb die Zahl der Drogentoten im Vorjahr mit 1276 fast konstant. Hintergrund waren wie schon in früheren Jahren meistens Überdosen von Opioiden wie Heroin. Mortler mahnte angesichts wachsender Herausforderungen eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Suchthilfe an.