Rechtsextremes Netzwerk?: Mehrere Durchsuchungen

Berlin. Wegen des Verdachts auf Gründung einer kriminellen Vereinigung gegen mutmaßliche Rechtsextremisten hat die Polizei mehr als 30 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Ein Sprecher der Brandenburger Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen Durchsuchungen in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Festnahmen gab es nach Angaben des Sprechers zunächst nicht. Zuerst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet.

Der Verdacht lautet den Angaben zufolge auf Bildung einer kriminellen Vereinigung und richtet sich gegen etwa 20 Personen aus der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremen Szene. "Grundlage sind Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Cottbus", sagte der Sprecher. Der Einsatz konzentrierte sich demnach auf den Raum Cottbus in Brandenburg. In den übrigen Bundesländern seien Einzelobjekte durchsucht worden. Der Einsatz war am Mittwochmorgen noch nicht abgeschlossen.