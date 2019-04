Zuwanderer sollen besser Deutsch lernen können

Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz Elke Breitenbach (Linke), nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Berlin. Angesichts schlechter Deutschkenntnisse vieler Zuwanderer wollen die für Integration zuständigen Minister der Länder eine bessere Sprachförderung. "Sprache ist zentral, deshalb brauchen wir für alle Menschen, die hier her kommen, Zugang zu Sprachkursen", sagte die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Berlins Ressortchefin Elke Breitenbach (Linke), der Deutschen Presse-Agentur. Dazu seien eine bessere Abstimmung unterschiedlicher Angebote von Bund, Ländern und Kommunen sowie einheitliche Qualitätsstandards nötig. "Bisher ist nichts richtig aufeinander abgestimmt. Das ist ein ernsthaftes Problem", sagte Breitenbach vor einem zweitägigen Treffen mit ihren Ministerkollegen am Donnerstag in Berlin.