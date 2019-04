Ostern 2019 in Berlin: Osterfeuer, Märkte, Rummel - die besten Veranstaltungen

An den Feiertagen gibt es in Berlin wieder eine Menge zu erleben. Hier finden Sie eine Auswahl an Veranstaltungen und Ausflugstipps.

Osterfeiertage Was man Ostern 2019 alles in Berlin unternehmen kann

Berlin. Was wäre Ostern ohne Ostereiersuche oder einen bunten Osterkranz? Berlin bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Ostern in Berlin zu einem besonderen Vergnügen zu machen. Ob Rummel, Märkte oder Osterfeuer - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hier finden Sie eine Auswahl der besten Veranstaltungen und Tipps zu Ostern 2019 in Berlin.

In diesem Jahr fällt Karfreitag auf den 19. April und Ostersonntag auf den 21. April 2019. Die Osterferien in Berlin sind in diesem Jahr vom 15. April bis zum 26. April 2019.

Foto: Ute Franz-Scarciglia

Ostermarkt in der City West

Der Ostermarkt auf dem Breitscheidplatz lädt zum Osterspaziergang für die ganze Familie ein. Neben dem menschengroßen Osterhasen „Mr. Bunny“ gibt es ein buntes Hasenstübchen, einen großen Ostergarten sowie ein nostalgisches Kinderkarussell. Geboten wird dort außerdem ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Süßspeisen und Herzhaftes vom Grill.

Ostermarkt in der City West 2019, 12. April bis 28. April 2019, Breitscheidplatz, 10789 Berlin; täglich von 11 bis 21 Uhr (Freitag, Sonnabend und Ostersonntag bis 22 Uhr); Karfreitag geschlossen, Eintritt frei

Ostermarkt auf dem Alexanderplatz

Am Alexanderplatz wird Besuchern zu Ostern einiges geboten: Osterbäume, viele frühlingshaft geschmückte Verkaufsständ, ein Streichelzoo, Handwerkerhütten mit Schauvorführungen, Weinstände, Gasthäuser, ein Biergarten an der Musikbühne und mehr laden zum Bummeln und Genießen ein. Seit 2009 gibt es ein Ostereierhaus mit mehr als 5800 umhäkelten Ostereiern an den Außen- und Innenwänden zu bestaunen. Die weltweit größte Sammlung von in Handarbeit umhäkelten Ostereiern soll dieses Jahr auf mehr als 6000 anwachsen.

Ostermarkt auf dem Alexanderplatz 2019, 19. April bis 5. Mai, tgl. 10–22 Uhr; Alexanderplatz, 10178 Berlin, Eintritt frei

Ostermarkt auf dem Alexanderplatz

Foto: Glanze

Osterfeuer in Spandau

Die Freiwillige Feuerwehr Berlin Gatow veranstaltet ein spektakuläres Osterfeuer. In den letzten Jahren kamen jährlich etwa 7000 Zuschauer. Für Verpflegung mit Grillgut und selbstgebackenen Kuchen sowie eine Ostereiersuche für die Kleinen wird gesorgt.

Osterfeuer in Spandau (Gatow) 2019, Ostersamstag, 20. April 2019, 5 Uhr, Ostereiersuche ab 16 Uhr, Feuer ab 17:30 Uhr;Gelände Buchwaldzeile/Straße 265 in Gatow,, 14089 Berlin; Eintritt frei

Frühlingserwachen im Schloss Charlottenburg

Das Berliner Residenz Orchester lädt Besucher im Schloss Charlottenburg mit Werken klassischer Komponisten in opulentem Ambiente zur Besinnung ein. Optional zum Konzert kann das Frühlingserwachen durch ein Drei-Gänge-Menü des Berlin Marriott Hotels ergänzt werden.

Schloss Charlottenburg/ Große Orangerie; 30. und 31. März, jeweils um 20 Uhr; Konzert ab 34 Euro; Dinner und Konzert ab 71 Euro

Schiffstour durch die Innenstadt

Der dreistündige Ausflug auf Spree und Landwehrkanal sorgt mit kaltem und warmem Oster-Brunchbuffet und Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Berliner City sorgen für einen stimmungsvollen Ostersonntag oder wahlweise Ostermontag.

Start und Ende an der Anlegestelle Hansabrücke in Tiergarten, Ostersonntag, Abfahrtszeit jeweils 11 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden, Karten ab 42 Euro.

Osterfest im Museumsdorf Düppel

Über die Osterfeiertage lädt das Museumsdorf Düppel zu einem österlichen Markt mit Musik. Besucher erwartet ein mittelalterliches Lager samt Händlern. Die Handwerker und Künstler bieten vielerlei Mitmach-Aktionen rund um die Themen Ostern und Frühling.

Ostern im Museumsdorf Düppel, 19. bis 22. April 2019, 10 bis 18 Uhr, Clauertstraße 11, 14163 Berlin; Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro

Museumsdorf Düppel

Foto: Museumsdorf Düppel

Frühlingserwachen zur Britzer Baumblüte

Zur traditionellen Britzer Baumblüte erleben Besucher ein Volksfest unter blühenden Bäumen: Rund 40 Schausteller haben Fahrgeschäfte für die ganze Familie aufgebaut. Autoscooter, Breakdance, Wellenflieger, Bungee, Mini Manage und Nessi sowie ein Glasirrgarten sind in diesem Jahr dabei. Auch der Osterhase schaut vorbei: Am Ostersonntag und Ostermontag verteilt er Ostereier an Kinder und steht für Familienfotos bereit.

Britzer Baumblüte 2019, 5. April bis 22. April, 14 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag, Karfreitag und Osterfeiertage ab 12 Uhr; Gutspark Britz, Parchimer/Fulhamer Allee, Eintritt frei

Eierfärberei im Öko-Werk

Schöne bunte Ostereier lassen sich nicht nur mit Farben aus dem Supermarkt zaubern. Das Ökowerk zeigt allen Interessierten, wie Eier auch mit Naturfarbstoffen wie Zwiebelschalen oder Rote Bete zu echten Ostereiern werden.

Ökowerk Berlin, Freitag, 19. April, 12 Uhr, bis 16.30 Uhr, Teufelsseechaussee 22, 14193 Berlin; 1,50 Euro pro (Bio-)Ei

Foto: arifoto UG / dpa

Oster-Ritterfest in der Zitadelle Spandau

Ritter-und Osterfans können beim traditionellen Oster-Ritter-Spectaculum in Spandau einiges erleben: Historische Musik auf zwei Bühnen mit "LaMarotte" und "Scherbelhaufen", Theater und Akrobatik mit den "Flugträumern" sowie eine Feuershow. Und natürlich dürfen bei einem Mittelalterfest Ritterkämpfe und Ritterturniere zu Pferde nicht fehlen.

Oster-Ritterfest in der Zitadelle Spandau 2019, 20. März bis 22. März 2019; täglich geöffnet von 10–20 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin; Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt neun bzw. sechs Euro, Kinder bis 5 Jahre (und Ritter in Vollrüstung) frei

Osterferien im FEZ

Eiertanz, Hasenkegeln, Pfannkuchen-Rennen, Osterfeuer mit Stock-Ei, Wahrsagerei und Kino im Ei: Nirgendwo in Berlin geht es in den Osterferien so ausgelassen zu wie im FEZ-Berlin. Kinder ab sechs Jahren können sich in „Hasenhausen“ auf Eier-und Hasenspielplätze sowie ausgefallene Osterbastel-Werkstätten freuen. Ein besonderes Highlight sind die Osterspaziergänge: Von Karfreitag bis Ostermontag geht es ganz traditionell mit Musik, Tanz, Spielen und Ostereiersuche zum Hasenhausener Mini-Regenwald. Anschließend erfreuen sich alle an einem Osterfeuer mit Stockei.

Osterferien im FEZ, Sonnabend, 13. April, bis Sonntag, 28. April, Mo.–Do. jeweils 10–17 Uhr; Sbd., So., Karfreitag und Ostermontag jeweils 12–18 Uhr; letzter Einlass in das Freizeitzentrum eine Stunde vor Ende der Veranstaltung, Tagesticket 4 Euro (Familien ab 3 Personen 3,50 Euro pro Person), Ferienticket 16 Euro, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin

Ostereier sorbisch bemalen

Zum Saisonauftakt in den Späth’schen Baumschulen führen Spreewälderinnen in originaler sorbischer Tracht Kindern und Erwachsenen im beheizten Gärtner-Folienzelt an frühlingshaft dekorierten Tischen vor, wie mit der filigranen sorbischen Eiermaltechnik reich verzierte Ostereier entstehen.

Späth’schen Baumschulen, Sa und So, 13./14. April: 11-17 Uhr, Mo bis Do, 15. bis 18. April: 13-17 Uhr, Fr und Sa, 19./20. April: 11-17 Uhr, Späthstraße 80/81, 12437 Berlin; Osterfeuer am 20. April mit Stockbrot für Kinder, Grill und Getränken. Das Ostereiermalen ist kostenlos – es fallen aber Materialkosten an.

Berlins älteste Baumschule an der Späthstraße

Foto: Daniela Incoronato / BM

Osterferien im Tierpark

In den Osterferien bietet der Tierpark Berlin wieder ein kunterbuntes Ferienprogramm für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren an. Das Programm richtet sich ausschließlich an Kinder – Eltern dürfen ihre freie Zeit genießen.

Osterferien im Tierpark, Am Tierpark 125, 10319 Berlin; Tel. 030 515310

Saisoneröffnung im Strandbad Wannsee

Im Strandbad Wannsee wird über Ostern traditionell angebadet - oder zumindest in Strandkörben sitzend auf das Wasser geschaut.

Strandbad Wannsee, Freitag, 19. April, bis Montag, 22. April, jeweils 10 bis 18 Uhr, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin; der Eintritt und die Strandkorb-Ausleihe sind frei.

Zu Ostern ist das Wetter oft ungemütlich. Im Strandbad Wannsee wird dennoch angebadet

Foto: wk han / picture alliance / dpa

Buntes Höhenfeuerwerk zum Frühlingsfest

Am Sonnabend werden beim Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm ab 22 Uhr Feuerwerke über dem Festplatz gezündet. Auch beim Britzer Baumblütenfest (siehe Tipp) sollen sie am Sonnabend den Abendhimmel um 21 Uhr in facettenreichen Farben erleuchten.

Frühlingsfest am Zentralen Festplatz Kurt-Schumacher-Damm; 29. März bis 22. April, Höhenfeuerwerke am Sonnabend, 30. März ab 22 Uhr, Eintritt frei

Ostern im Botanischen Garten

Entlang des Frühlingspfades blühen Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokusse in mehreren Arten und Farben. Auch zu Ostern einen Besuch wert!

Ostern im Botanischen Garten, täglich von 9–20 Uhr, Königin-Luise-Straße 6–8; Eintritt sechs Euro, Kinder drei Euro

Botanischer Garten

Foto: Marion Hunger

Oster-Party in der Kulturbrauerei

Am Ostersonntag kann ab 19 Uhr im Soda-Club ausgiebig zu R’n’B und Salsa gefeiert werden. Auf allen Floors gibt es ab 19 Uhr jeweils eine einstündige Tanzanleitung. Ab 20 Uhr beginnt dann die Party.

Soda-Club, Sonntag, 21. April 2019, ab 19 Uhr, Knaackstraße 97, 10435 Berlin

Osterfeuer im Strandbad Weißensee

Im Strandbad brennt am Karfreitag und Ostersonntag jeweils ab 18.30 Uhr ein festliches Feuer. Zuvor haben kleine wie große Osterfreunde die Möglichkeit, Stockbrote über der Feuerschale zu brutzeln.

Osterfeuer im Strandbad Weißensee 2019, Freitag, 19. April, und Sonntag, 21. April, ab 18.30 Uhr, Berliner Allee 155

Osterfeuer in Frohnau

Die Freiwillige Feuerwehr Frohnau veranstaltet das traditionelle Osterfeuer in dem nördlichen Ortsteil Reinickendorfs. Das Osterfeuer in Frohnau wird auf dem Zeltinger Platz gegen 17 Uhr entzündet.

Osterfeuer in Frohnau 2019, Sonnabend, 20. April 2019, 16 bis 22 Uhr, Zeltinger Platz in Frohnau, 13465 Berlin; Eintritt frei

Osterfeuer in Lichtenrade

Zum traditionellen Osterfeuer können sich die großen und kleinen Gäste auf Ostermärchen des Geschichtenerzählers Gerhard Moses Heß, Stockbrot, Würstchen, Grillkäse und ein gemeinsamem Büfett freuen.

Osterfeuer in Lichtenrade 2019, Sonnabend, 20. April 2019, Lortzingclub; Lortzingstraße 16 12307 Berlin, Eintritt: frei (um Beitrag zum Büffet wird gebeten)

Blüten–Osterfest in Hohenschönhausen

Zur Osterzeit können sich die Besucher des Festplatzes am Lindencenter auf Rummelspaß für die ganze Familie freuen.

Blütenfest Hohenschönhausen (Osterfest) 2019, 18. bis 22. April 2019, Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Ostermontag von 12 bis 20 Uhr, Karfreitag geschlossen, Festplatz Wartenberger Straße 174 am Lindencenter, 13051 Berlin; Eintritt frei