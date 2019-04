Konzert: Backstreet Boys live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Backstreet Boys spielen am 29. Mai ein exklusives Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Backstreet Boys live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Backstreet Boys sind "back": Die US-Boygroup kündigte mit der "DNA World Tour" ihre größte Arenatour seit 18 Jahren an und wird am 29. Mai ein exklusives Konzert in Berlin spielen. Im Gepäck haben AJ, Howie, Nick, Kevin und Brian für ihre Berliner Fans Songs aus ihrem brandaktuellen Album "DNA" und natürliche eine Auswahl ihrer größten Hits wie „I Want It That Way“ und „Everybody (Backstreet’s Back).

Nach 14 Monaten in Las Vegas, werden die Backstreet Boys ihr dortiges Gastspiel „Backstreet Boys: Larger Than Life“ am 27. April 2019 beenden. „Vegas war toll, die nächsten Shows werden zur Party“, freut sich Brian. „Danach ist es an der Zeit, unsere Fans überall auf der Welt zu besuchen.“

Das erwartet die Besucher

Eine einzigartige Show und viele neue Songs. „In den 26 Jahren seit unserer Gründung mit allen Höhen und Tiefen mussten wir lernen, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern um das Wohl der Band“, erklärte Howie D nach der Veröffentlichung des Albums. „Das ist es, was ich an dem Album liebe“, ergänzte sein Bandkollege Kevin Richardson. „Wir haben alle unsere Einflüsse und Stile zu einer einheitlichen Arbeit verbunden. Diese Songs repräsentieren, wer wir als Individuen und wer wir als Band sind. Es ist unsere DNA. Wir sind wirklich stolz darauf."

Wo werden die Backstreet Boys in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Für das Berlin-Konzert der Backstreet Boys sind über den Veranstalter nur noch Premium-Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Die Konzertkarten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (29. Mai) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.30 Uhr.

Welche Songs werden die Backstreet Boys in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten die Backstreet Boys bei ihrem Konzert am 23. Februar in Las Vegas:

Larger Than Life The One Get Down (You're the One for Me) Drowning Incomplete Show Me the Meaning of Being Lonely I'll Never Break Your Heart Undone Quit Playing Games (With My Heart) As Long as You Love Me The Call We've Got It Goin' On Get Another Boyfriend More Than That All I Have to Give Shape of My Heart Don't Go Breaking My Heart I Want It That Way

Zugabe:

Everybody (Backstreet's Back)

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Backstreet Boys live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 29. Mai 2019, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.