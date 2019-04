Konzert: Mumford & Sons live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mumford & Sons kommen am 11. Mai für ein exklusives Konzert nach Berlin

Mumford & Sons spielen am 11. Mai ein exklusives Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Mumford & Sons live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Briten von Mumford & Sons melden sich mit viertem Album „Delta“ und dazugehöriger Tour zurück. Am 11. Mai kommen sie im Rahmen ihrer Tour für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Ihr Debütalbum "Sigh No More“ feiert 2019 zehnjähriges Jubiläum. Wie könnte das besser gefeiert werden, als mit einer ausgiebigen Tour. in 13 Ländern wollen Ben Lovett, Marcus Mumford, Ted Dwane und Winston Marshall mit Songs aus ihrem aktuellen Album und natürlich ihren größten Hits wie "Little Lion Man" ihre Fans begeistern. Mit ihrem aktuellen Werk „Delta“ liefern Mumford & Sons ein Album, das noch intimer und ausholender ist als ihre bisherigen Werke. Einen ersten Vorgeschmack lieferte die Band mit der ausgekoppelten Single "Guiding Light".

Wo werden Mumford & Sons in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Für das Berlin-Konzert von Mumford & Sons sind über den Veranstalter nur noch Premium-Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Die Konzertkarten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Achtung: Zur Vermeidung überhöhter Ticketpreise auf dem sogenannten „Schwarzmarkt“ sind die Tickets personalisiert. Tickets für das Konzert von Mumford & Sons sind außerdem ausschließlich online erhältlich. Der Erwerb von Tickets über Telefon und Vorverkaufsstellen ist nicht möglich. Die Anzahl der Tickets ist pro Kunde auf maximal vier je Show und maximal vier je Bestellung beschränkt

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (11. Mai) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Welche Songs werden Mumford & Sons in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Mumford & Sons bei ihrem Konzert am 31. März in Milwaukee:

Guiding Light Little Lion Man Holland Road The Cave Beloved Lover of the Light Tompkins Square Park Believe Walking on Sunshine Ditmas Slip Away Picture You Darkness Visible The Wolf

Zugabe:

Cold Arms Forever White Blank Page Hurt Awake My Soul You Shook Me All Night Long I Will Wait Delta

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Mumford & Sons live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 11. Mai 2019, Einlass 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.