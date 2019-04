Prozess: Riesengewinn durch Pfandflaschen-Betrug?

Berlin. Wenn die Vorwürfe der Berliner Staatsanwaltschaft zutreffen, hätten Öczan K. und Tural A. mit ihrer Kreativität und ihrem technischen Sachverstand in vielen Berufen Kariere machen können. Die Anklagebehörde geht allerdings davon aus, dass die 34 und 32 Jahren alten Männer ihre Fähigkeiten eher für betrügerische Machenschaften nutzten. Und das durchaus erfolgreich. Nötig war dazu nach Überzeugung von Ermittlern lediglich die Manipulation eines Pfandflaschenautomaten. Am Dienstag standen K. und A. vor Gericht. Und wiesen zu Prozessbeginn die Tatvorwürfe weit von sich.

Der Automat, der zur wundersamen Flaschen- und Geldvermehrungsanlage umfunktioniert worden sein soll, steht in der Halle einer Gastro-Vertriebs GmbH in Neukölln. Die Firma liefert untere anderem Getränke und Tiefkühlwaren. Das zurück kommende Leergut landet in dem Automaten, wo die einzelnen Flaschen erfasst und anschließend planmäßig zerstört werden, bevor sie zur Neuverwertung an ein Recycling Unternehmen gehen.

Vorwurf: Mehr als 110.000 Euro ergaunert

Die beiden Angeklagten sollen den Automaten so manipuliert haben, dass die Flaschen nicht zerstört sondern wieder entnommen und erneut eingeführt werden konnten. Dem Empfänger des Pfandgutes sollen auf diese Weise 456.921 Flaschen zuviel in Rechnung gestellt worden, was einem ergaunerten Reingewinn von 114.230,25 Euro innerhalb von knapp zehn Monaten entsprach.

Im Tatzeitraum zwischen Dezember 2013 und Oktober 2017 waren K. und A. als geschäftsführende Gesellschafter des Gastro-Vertriebs eingetragen. Wie die Tätigkeit eines geschäftsführenden Gesellschafters in diesem Unternehmen offenbar aussieht, erläuterte einer der Verteidiger dem Gericht: „Mein Mandant hat sich in dem Betrieb hin und wieder blicken lassen und nur ein wenig gearbeitet“.

Flaschen immer wieder aufs Neue in den Automaten eingelegt

Die Angeklagten seien nur auf dem Papier Geschäftsführer gewesen und hätten mit Manipulationen des Automaten, so es sie denn gegeben hätte, absolut nichts zu tun gehabt, betonten die Verteidiger.

Das geschädigte Recycling-Unternehmen erstattete bereits 2014 Strafanzeige, nachdem Unregelmäßigkeiten entdeckt wurden, die auf einen Betrug hinwiesen. Auf Polizei und Staatsanwaltschaft allein wollte sich das Unternehmen allerdings nicht verlassen. Es schaltete gleichzeitig ein Firma in Düsseldorf ein, die auf Betriebsprüfungen und Untersuchungen im Bereich Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist.

Ein Vertreter dieser Firma präsentierte am Dienstag in der Verhandlung eine riesige Menge an Datensätzen und trug als Ergebnis schließlich vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit seien zahlreiche Flaschen gleich mehrfach in den Automaten eingeführt und abgerechnet worden. Die Verteidiger ihrerseits äußerten prompt Zweifel an der Verlässlichkeit der Untersuchungen. Ob das Schöffengericht das Verfahren noch am Mittwoch mit einem Urteil beendet, stand am frühen Nachmittag noch nicht fest.