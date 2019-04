Mehrere Taxis stehen an einem Taxistand am Potsdamer Platz. (Archivbild)

Die Taxi-Fahrer demonstrieren am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor. Vorher findet eine Sternfahrt statt.

Verkehr Taxi-Fahrer kündigen Demonstration in Berlin an

Berlin. Viel Ärger im Taxigewerbe: Der Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. hat zu einer Kundgebung aufgerufen, die am Mittwoch ab 13.30 Uhr am Brandenburger Tor stattfinden wird. Die Demonstranten werden sich vorher zu einer Sternfahrt treffen, die vom Olympischen Platz, vom Flughafen Tegel und vom Ostbahnhof zur Straße des 17. Juni fahren wird.

Bundesweit sind weitere Aktionen geplant

Parallel zu der zentralen Kundgebung in Berlin sind bundesweit verschiedene Aktionen geplant, die von Sternfahrten und Kundgebungen in Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden und Saarbrücken bis hin zu Flashmob-Aktionen in einzelnen Städten reichen. Hintergrund der Proteste ist ein Eckpunktepapier aus dem Bundesverkehrsministerium, das eine Liberalisierung für Mobilitätsdienste wie Uber vorsieht.