S-Bahn Berlin: S-Bahnring ab Montag wieder durchgängig

Berlin. Auf der Berliner Ringbahn sollen nach wochenlangen Bauarbeiten von Montagmorgen an wieder S-Bahnen zwischen den Stationen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße fahren. "Die Arbeiten liegen im Plan. Ab Betriebsbeginn um circa 4 Uhr startet wieder der reguläre Verkehr", sagte eine Bahnsprecherin am Sonntag. Fahrgäste der Linien S41, S42, S8 und S85 müssen dann nicht mehr in Ersatzbusse umsteigen. Der Streckenabschnitt ist seit Anfang April in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt.

Rund 160.000 Fahrgäste nutzen im Schnitt jeden Tag die östliche Ringbahn. Für sie muss es einer Hiobsbotschaft gleichgekommen sein, als Anfang April der Zugverkehr auf der Strecke zwischen den Stationen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee komplett unterbrochen wurde.

Die Bauarbeiten am S-Bahn-Ring

Foto: Henriette Anders / bm infografik

Gleise und Weichen auf Ostring werden erneuert

Nötig geworden war die Sperrung, weil auf der Strecke umfangreiche Bauarbeiten stattfanden. „Die Gleise sind am Ende ihrer Nutzungsdauer. Uns bleibt keine Wahl: Wir müssen sie jetzt ersetzen“, sagte Ulrich Burkhardt, Projektleiter der Bahntochter DB Netze, bei der Vorstellung des Vorhabens im April.

Auf der kompletten Strecke wurden die mehr als 30 Jahre alten Gleise ausgetauscht. Zusätzlich wurden südlich des S-Bahnhofs Schönhauser Allee Weichen erneuert, in der Greifswalder Straße außerdem noch eine Mauer saniert. Die Bauarbeiten sollten voraussichtlich am 20. Mai beendet sein.