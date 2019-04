Grüne beschäftigen sich lieber mit Wohlfühlthemen

Berlin. Landeschefin Nina Stahr begann den Parteitag der Grünen mit einem Geständnis: Auch nach 15 Jahren in Berlin schlägt ihr Fußballherz nicht für Hertha oder Union, sondern für die Eintracht aus Frankfurt. Und wie beim Fußball, so entscheide sich die Frage nach Sieg oder Niederlage auch in der Politik in der zweiten Halbzeit. „Rot-Rot-Grün liegt nach der Halbzeit klar in Führung“, rief Stahr den 150 Delegierten in der Kreuzberger Jerusalemkirche am Sonnabend zu. „Und ich verspreche euch, wir werden so weitermachen.“

Zweieinhalb Jahre nach der ersten Regierungsbeteiligung seit fast drei Jahrzehnten und zweieinhalb Jahre vor dem nächsten Wahltermin sehen sich die Grünen in der rot-rot-grünen Koalition auf dem richtigen Weg. Man habe viel erreicht, auch wenn sich viele Wähler wünschten, dass es schneller mit dem Umbau der Stadt vorangehe.

„Die Menschen in der Stadt wissen zu schätzen, dass wir mit Herzblut für sie kämpfen“, sagte Stahr. Aber während fast nebenan Zehntausende Berliner gegen steigende Mieten demonstrierten, ging es auf dem Parteitag um andere Themen. Sie debattierten über ein selbstbestimmtes Leben in Berlin und die Energie der Zukunft – zwei typische Wohlfühlthemen der Partei. Zur Frage der Mieten und dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen, den Themen, die die Stadt derzeit bestimmen, will sich die Partei erst im Mai eine Meinung bilden.

„Ich lasse mich nicht in eine Positionierung drängen, nur damit es eine druckreife grüne Position gibt“, verteidigte Stahr das Vorgehen. „Das Thema ist doch viel zu komplex, als dass es eine einfache Antwort geben könnte.“ Dabei besteht in der Frage bei den Grünen Redebedarf. Während der Realo-Flügel um Wirtschaftssenatorin Ramona Pop Enteignungen ablehnt, befürwortet der linke Flügel um die Wohnungspolitikerin Katrin Schmidberger Enteignungen, um den Wohnungsmarkt zu entspannen.

Stattdessen waren sich die Grünen am Sonnabend einig darüber, dass jeder in der Stadt selbstbestimmt leben und Berlin eine Vorreiterrolle bei der Energiewende einnehmen sollte. Ein Antrag beschäftigte sich mit der Frage, wie der Gebrauch von Mehrwegwindeln gefördert werden könnte, und Verkehrssenatorin Regine Günther verteidigte das Vorgehen, Streckenabschnitte der S-Bahn einzeln auszuschreiben, um so mehr Wettbewerb im öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Vor der Kirche hatten Gewerkschaftsvertreter dagegen demonstriert. Beschlossen wurde außerdem, sich für ein Verbot des privaten Böllerns an Silvester einzusetzen. Begründet wurde dieses mit Lärm, Feinstaubbelastung, Gefahr für Tiere und Verletzungen.

Umfrage sieht die Partei bei 25 Prozent in der Wählergunst

Kein Wort verloren die Grünen am Sonnabend über den Vorwurf des Koalitionspartners SPD, sie würden nicht über gesunden Menschenverstand verfügen, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller in der Woche zuvor gesagt hatte. Lieber freuten sie sich über die guten Umfragewerte. Nach jüngsten Umfragen erhielten sie 25 Prozent der Wählerstimmen, deutlich mehr als Linke und CDU (je 18 Prozent), die SPD (15), AfD (10) und die Freidemokraten (8).