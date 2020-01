Anklage gegen Berliner Terrorverdächtigen erhoben

Der terrorverdächtige Islamist Magomed-Ali C., der am 22.08.2018 in Berlin verhaftet wurde, wird nach einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof von Polizeibeamten zu einem Hubschrauber geführt (Archivbild).

Der russische Islamist Magomed-Ali C. war 2018 in Berlin verhaftet worden. Er soll ein Attentat in Deutschland vorbereitet haben.

Berlin. Gegen den in Berlin wegen Terrorverdachts festgenommenen Islamisten Magomed-Ali C. ist Anklage erhoben worden. Das teilte die Generalbundesanwaltschaft am Dienstag mit. Dem 31 Jahre alten Russen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags vorgeworfen. Dafür soll er auch explosives Material gelagert haben.

An der Festnahme von Magomed-Ali C. im August 2018 waren Beamte des Bundeskriminalamts, der GSG 9 und des Landeskriminalamts beteiligt gewesen. Demnach war der Verdächtige schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden gewesen.

Magomed-Ali C. lagerte Sprengstoff in Wohnung

Der 31-Jährige soll am 26. Oktober 2016 in seiner Wohnung in Berlin eine erhebliche Menge des gefährlichen Sprengstoffs TATP (Triacetontriperoxid) gelagert haben. Damit sollte ein Sprengsatz gebaut und an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden. Bei dem Attentat sollten laut Ermittlungen möglichst viele Menschen getötet werden. Die Anschlagsvorbereitungen seien aber durch die Polizei gestört worden. In Frankreich wurde bereits 2017 Clément B., ein mutmaßlicher Komplize von C., inhaftiert. Gemeinsam sollen die beiden den Anschlag in Deutschland geplant haben.

Terrorverdächtige hatten Kontakt zu Anis Amri

Magomed-Ali C. war Ende 2011 nach Deutschland eingereist. In Berlin tauchte der Terrorverdächtige in das radikal-islamistische Umfeld des mittlerweile verbotenen Moscheevereins „Fussilet33 e.V.“ ein. In dieser Moschee verkehrte auch Anis Amri - der Attentäter vom Weihnachtsmarkt 2016 an der Berliner Gedächtniskirche. Auch zwischen Amri und Clément B. gab es nach Angaben der Bundesanwaltschaft Kontakt.