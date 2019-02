Insolvenz Germania am Boden: Berlin will Airline nicht helfen

Berlin. Zehntausende Reisende werden umgebucht oder bleiben auf ihren Flugtickets sitzen: Nach Air Berlin hat mit Germania die zweite Berliner Fluggesellschaft innerhalb von eineinhalb Jahren Insolvenz anmelden müssen, der Betrieb wurde bereits am Dienstagmorgen eingestellt.

Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Rüdiger Wienberg sind 60.000 Urlauber betroffen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen von der Airline befördert werden sollten. „Wir sind derzeit mit anderen Marktteilnehmern im Gespräch, um den Passagieren, die an ihren Flugzielen festsitzen, kurzfristig und unbürokratisch bei der Rückreise zu helfen“, sagte Wienberg. Mehrere Airlines hatten zuvor ihre Bereitschaft erklärt, gestrandete Germania-Passagiere aus den Urlaubsregionen nach Hause fliegen zu wollen.

Germania-Chef bittet Fluggäste um Entschuldigung

Nach den Worten von Germania-Geschäftsführer Karsten Balke waren zuvor Bemühungen gescheitert, eine Finanzierung zu organisieren. „Wir bedauern sehr, dass uns als Konsequenz daraus keine andere Möglichkeit als die der Insolvenzantragstellung blieb“, erklärte Balke. Er bedauerte die Auswirkungen des Schrittes für die Mitarbeiter, die ihr Bestes für einen zuverlässigen Flugbetrieb gegeben hätten. Die betroffenen Fluggäste bat Balke um Entschuldigung. Der Geschäftsbetrieb der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle geht indes weiter.

Von der Insolvenz seien 1678 Mitarbeiter betroffen, sagte Rechtsanwalt Wienberg. Ihre Löhne seien für drei Monate über das Insolvenzgeld abgesichert. Wienberg erklärte, sich zunächst einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Dazu gehöre auch eine Prüfung der Fortführungsaussichten. Die Chancen dafür stehen aber schlecht. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, gibt es in den betroffenen Gesellschaften kaum verwertbare Vermögensgegenstände. Germania hatte zuletzt zudem keine eigenen Flugzeuge mehr, die Maschinen wurden von anderen Anbietern geleast. Zusätzlich verschärft der eingestellte Flugbetrieb die Lage.

Ramono Pop: „Aktuell sehen wir das Unternehmen in der Verantwortung"

Der Berliner Senat kündigte am Dienstag an, dem Unternehmen und den Beschäftigten zunächst nicht helfen zu wollen. Es sei bedauerlich, dass Germania in die Insolvenz gehe, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Aktuell sehen wir das Unternehmen in der Verantwortung, für die Beschäftigten Lösungen und Perspektiven zu ermöglichen“, so Pop weiter.

Auch Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) erklärte, es sei zu früh, über mögliche Hilfen für die Beschäftigten nach dem Vorbild der Air Berlin zu sprechen. „Ich gehe davon aus, dass der Insolvenzverwalter versucht, einen Investor im Sinne einer Fortführung der Gesellschaft zu finden“, sagte Kollatz. Perspektivisch könne das Land bei Gesprächen mit Investoren behilflich sein. Der Senat geht von etwa 400 betroffenen Germania-Mitarbeitern in der Hauptstadt aus. Nach der Air-Berlin-Pleite hatten Hunderte Beschäftigte des Bodenpersonals aus Berlin und Brandenburg mithilfe einer auch vom Land Berlin mitfinanzierten Transfergesellschaft neue Jobs gefunden.

Die Opposition kritisierte das Verhalten der Koalition. Bereits nach Bekanntwerden der Schwierigkeiten hätten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Pop Soforthilfe leisten müssen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff. Es sei jetzt die Aufgabe der Politik, die Beschäftigten zu unterstützen, sagte auch der FDP-Abgeordnete Florian Swyter.

88 Flüge pro Woche von und nach Berlin

Für die Flughäfen sind die Folgen der Pleite unterschiedlich. In Berlin reißt die Insolvenz nur eine kleine Lücke. Nach Angaben eines Flughafensprechers beförderte Germania im vergangenen Jahr rund 600.000 Passagiere von und nach Tegel und Schönefeld. Das sei ein Anteil an den Gesamt-Reisenden von unter zwei Prozent. Im Winterflugplan gab es zuletzt 88 wöchentliche Germania-Flüge von und nach Berlin. Stärker betroffen sind Regional-Airports wie Rostock-Laage, Erfurt und Friedrichshafen.

Germania hatte nach der Air-Berlin-Pleite versucht, neue Marktanteile zu erobern, sich dabei aber übernommen. Die Airline nannte als Grund für das Aus auch gestiegene Kerosinpreise sowie Probleme bei der Aufnahme neuer Flugzeuge in die Flotte.

