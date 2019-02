Menschenhandel und Bandendiebstahl: Familie vor Gericht

Berlin. Seit Dienstag sitzt im Landgericht Moabit eine nahezu komplette Familie auf der Anklagebank. Die Liste der Vorwürfe gegen vier Männer und eine Frau ist lang. Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Freiheitsberaubung, das sind nur die schwersten der zahlreichen Anschuldigungen, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift erhebt. Da der jüngste Angeklagte gerade erst 15 Jahre alt ist, wird der Prozess vor einer Jugendkammer geführt.

Hauptangeklagter ist Grzegorz A. Zusammen mit seinem minderjährigen Sohn, bei dem aufgrund seines jugendlichen Alters in der Prozessankündigung nur die Initialen K. A. genannt werden, soll der 43-Jährige Pole als führendes Mitglied einer Bande zwischen August 2017 und August 2018 zahlreiche Diebstähle in Supermärkten im norddeutschen Raum begangen haben. Im Sommer 2018 verlegten sie den Schwerpunkt ihrer kriminellen Aktivitäten dann nach Berlin. Dorthin lockten sie mit falschen Versprechungen fünf junge Landsleute, die der 15-Jährige zuvor in Polen angesprochen hatte.

Neun Geschäfte wurden pro Tag „klar gemacht“

In Berlin angekommen wurden den drei Männern und zwei Frauen sofort die Pässe abgenommen. Anschließend sollen sie mit Drohungen und brutalen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen zur Beteiligung an weiteren Diebestouren gezwungen gezwungen worden sein. Beteiligt an dem brutalen Vorgehen waren nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zwei weitere Kinder des Hauptangeklagten, Sohn Elvis (25) und Tochter Symona (22). Der älteste Angeklagte in diesem Verfahren ist der nicht zur Familie gehörende Hans Peter P. (78) Er hat nach dem Ergebnis der Ermittlungen seine Wohnung in Hellersdorf zur Verfügung gestellt, wo die zum Diebstahl gezwungen jungen Polen untergebracht waren.

Der banden- und gewerbsmäßige Diebstahl war präzise durchorganisiert. Die zu den Taten gezwungenen Polen erhielten genaue Anweisungen, in welchen Supermärkten und Drogerien sie was stehlen sollten. Bis zu neun Geschäfte wurden pro Tag auf diese Weises heimgesucht, „klar gemacht“ wie es branchentypisch hieß. Die Angeklagten hatten es vor allem auf Kosmetik, Kaffee und Haushaltsgeräte wie Rasierern oder elektrischen Zahnbürsten abgesehen.

Das Treiben der Bande endete in Berlin allerdings schnell. Schon wenige Wochen nach dem Start der Diebestouren wurden der Vater und seine Kinder festgenommen. Für den Prozess hat die Jugendstrafkammer zwölf Verhandlungstage angesetzt. Fortsetzung ist am 8. Februar.

( hhn/dpa )