Frau stößt Jugendliche ins Gleisbett

Berlin. Eine 17-Jährige ist an einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte ins Gleisbett gestoßen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Jugendliche am Montag gegen 16.30 Uhr auf dem Bahnsteig am Alexanderplatz attackiert. Dabei soll sie von einer 41-jährigen Frau an den Haaren gezogen, geschlagen und ins Gleisbett gestoßen worden sein. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Polizisten konnten die 41-Jährige überwältigen. Weil sie einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie in eine Klinik gebracht, wo sie psychiatrisch betreut wird.

( dpa )