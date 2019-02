1989: Letzter Flüchtling wird an der Mauer erschossen

Berlin. Anlässlich des 30. Todestages des letzten, an der Berliner Mauer erschossenen DDR-Flüchtlings haben Kirchenvertreter, Historiker sowie Berliner Bürger und Politiker an Chris Gueffroy erinnert. "30 Jahre nach dem Mauerfall vergessen wir die Opfer nicht", sagte Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, am Dienstag bei einem Gedenkgottesdienst in der Kapelle der Versöhnung in Berlin-Mitte.

Chris Gueffroy wurde am 5. Februar 1989 am Britzer Zweigkanal von DDR-Grenzsoldaten erschossen. Der 20-Jährige hatte versucht, mit einem Freund von Treptow nach Neukölln zu flüchten. "Mauern können Menschen umbringen. Sie halten sie aber nicht auf", betonte Klausmeier mit Blick auf Diskussionen um die militärische Absicherung von Staatsgrenzen.

Bei einer Kranzniederlegung am Mittag an der Gedenkstele am Ufer des Britzer Verbindungskanals sprach der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD). Nach Gueffroy gab es 1989 noch ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit der Berliner Mauer. Am 8. März stürzte ein 32-Jähriger mit einem selbst gebauten Ballon in Berlin-Zehlendorf ab, nachdem er bereits die DDR-Grenze überwunden hatte.

( dpa )