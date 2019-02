Mobbing-Anhörung vermutlich am 28. Februar

Berlin. Nach dem bisher ungeklärten Tod einer Grundschülerin wird sich das Berliner Landesparlament mit dem Thema Mobbing beschäftigten. Die von CDU und FDP beantragte Expertenanhörung im Abgeordnetenhaus ist für den 28. Februar geplant. Das teilte die CDU-Fraktion am Dienstag auf Anfrage mit. Zwar trifft sich der Bildungsausschuss, in dem die Anhörung organisiert werden soll, bereits am 14. Februar zu seiner nächsten Sitzung. Dabei sei jedoch bereits eine Anhörung zu einem anderen Thema geplant, hieß es. Zudem wäre die Frist nach Auskunft eines Fraktionssprechers sehr knapp, bereits zu diesem Termin Anti-Mobbing-Experten einzuladen.

Hintergrund ist der Tod einer elf Jahre alten Schülerin aus Reinickendorf. Als möglicher Hintergrund steht der Verdacht auf Mobbing im Raum, Elternvertreter berichteten von einem entsprechenden Problem an der Schule des Mädchens. Doch dafür gibt es keine offizielle Bestätigung.

Schulleiterin wehrt sich gegen Vorwürfe von Eltern

Von der Anhörung im Parlament versprechen sich die beiden Oppositionsparteien Erkenntnisse im konkreten Fall wie auch über Mobbing-Probleme an Berliner Schulen im Allgemeinen. Letztlich ginge es darum, daraus richtige Schlussfolgerungen ziehen zu können, hieß es. Zuvor hatten auch Schülervertreter gefordert, mehr über Mobbing zu sprechen. „Das ganze Klima an den Schulen muss sich ändern“, sagte die Vorsitzende des Landesschülerausschusses, Eileen Hager. Viele Kinder und Jugendliche trauten sich nicht, sich in Mobbing-Fällen an Lehrer und Sozialarbeiter zu wenden.

Indes wehrte sich die Leiterin der betroffenen Schule gegen Vorwürfe aus dem Elternbeirat, dass an ihrer Bildungseinrichtung Probleme totgeschwiegen worden seien. Natürlich gebe es Vorfälle, aber es werde „nichts vertuscht oder unter den Teppich gekehrt“, sagte sie.

Mehr zum Thema:

„Schulen brauchen mehr Ressourcen“

Schüler fordern Debatte über Mobbing

Tod einer Grundschülerin: Aufklärung mit Besonnenheit

Tote Grundschülerin: „Man sollte ganz genau hinschauen“

( jub/dpa )