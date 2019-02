Brände Drei Autos in Schöneberg ausgebrannt

Berlin. Drei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Berlin-Schöneberg ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2.00 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Menschen wurden in der Crellestaße demnach keine verletzt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt, die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin jedoch von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

( dpa )