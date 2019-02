Tod einer Grundschülerin: „Schulen brauchen mehr Ressourcen“

Berlin. Es herrscht Bestürzung nach dem Tod der elfjährigen Grundschülerin aus Reinickendorf. Die Frage: Wie konnte das passieren? Das Mädchen soll gemobbt worden sein. Eltern erheben Vorwürfe gegen die Schulleitung. Der Regierende Bürgermeister Michel Müller (SPD) hat Aufklärung versprochen. Der Entwicklungspsychologe und Mobbingexperte Herbert Scheithauer von der Freien Universität Berlin warnt vor schnellen und voreiligen Schlüssen. Mobbing sei ein vielschichtiges Problem, sagt er – und sieht die Politik in der Pflicht, Schulen langfristig zu unterstützen. Seit 2004 berät Scheithauer mit dem Projekt Fairplayer Schulen im Umgang mit Mobbing.

Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer.

Eine elf Jahre alte Schülerin ist tot. An der Schule war Mobbing ein großes Thema – wie gefährlich ist das?

Herbert Scheithauer: Es kommt vor, dass Kinder, die von Mobbing betroffen sind, Suizidgedanken haben. Das ist aber im Vergleich zur hohen Anzahl der Mobbingopfer selten – jeder zehnte Schüler wird mindestens einmal pro Woche gemobbt. Wir können deshalb nicht immer eine direkte Kausalkette ziehen zwischen Mobbing und dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen – manchmal weisen Abschiedsbriefe darauf hin. Oft sind die Probleme komplexer: Jugendliche haben zum Beispiel schon depressive Symptome, und Mobbing kommt hinzu.

Was bewirkt Mobbing bei den Betroffenen?

Die Folgen von Mobbing sind eklatant – nicht nur für die Opfer. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die die Folgen von Mobbing belegen: vom Fernbleiben von der Schule über Depressionen, Angststörungen oder Traumatisierungen. Viele Jugendliche übernehmen die Opferrolle einfach. Mobbing kann aber auch für die Täter Folgen haben. Sie haben mit höherer Wahrscheinlichkeit psychische Störungen oder werden kriminell. Selbst das Beobachten von Mobbing kann schon zu schlechteren Noten führen – so kann eine ganze Schule betroffen sein vom Mobbing einzelner. Man muss also dringend einschreiten.

Wie unterscheidet sich Mobbing von Streitereien unter Schülern?

Mobbing ist kein alltäglicher Konflikt, sondern eine Form von Gewalt. Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Tätern und Opfern – das kann psychisch oder physisch sein. Mobbing geschieht meist über einen längeren Zeitraum.

Woran erkennen Lehrer oder Eltern, dass jemand gemobbt wird?

Das ist gar nicht so einfach, weil Mobbing sehr schambesetzt ist. Betroffene outen sich nicht so einfach. Unter Gleichaltrigen gilt es oft den Ehrenkodex einzuhalten, Lehrern nichts zu erzählen. Deshalb wissen die vom Mobbing in einer Klasse vielleicht gar nichts. Auch den Eltern gegenüber schämen sich Mobbingopfer. Die Jugendlichen haben Angst vor einer Standpauke der Eltern. Es gibt Fälle, wo Schüler über Jahre unbemerkt Opfer waren.

Was sind denn Warnzeichen?

Wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen wollen oder nicht schlafen können, sind das vielleicht Warnzeichen. Es gibt Fälle, da machen Kinder plötzlich wieder in ihr Bett oder sind sehr still, obwohl sie immer lebensfroh waren. Dann sollten Eltern versuchen, mit dem Kind zu reden, um auszuschließen dass Mobbing dahinter steckt.

Wie machen Eltern das am Besten?

Eltern sollten sich sehr sorgsam vortasten und akzeptieren, dass es mal ein, zwei Tage länger dauert, bis sich das Kind ihnen anvertraut. Wenn das Kind anfängt zu erzählen, sollte man Mobbing auf keinen Fall verharmlosen. „Stell dich nicht so an“ ist eine Antwort, die nicht akzeptabel ist. Es ist wichtig zu signalisieren: Ich stehe zu dir. Wissen Eltern nicht weiter, gibt es Beratungsstellen. Zum Beispiel die Mobbingberatungsstelle Berlin-Brandenburg oder die „Nummer gegen Kummer“.

Und wenn Eltern erfahren, dass ihre Kinder selbst Täter sind?

Eltern sollten das auf keinen Fall von sich weisen. Auch wenn die eigenen Kinder ein dominantes Verhalten an den Tag legen, ist das nicht immer positiv. Man sollte in jedem Fall besonnen reagieren und das Kind nicht zusammenschreien.

Im aktuellen Fall kritisieren Eltern, dass die Schule nicht genug gegen Mobbing vorgegangen sei. Nehmen Schulen das Problem nicht ernst genug?

Auch Schulen sind nicht weiß oder schwarz. Es gibt solche, die sich vorbildlich verhalten, aber auch einige, die vermeintlich ganz andere Probleme haben. Ich habe Schulen gesehen, da hat es während des Unterrichts durchs Dach geregnet oder Schulen, die viel zu wenige Lehrer haben. Eine Schule muss auch erstmal in der Lage sein, gegen Mobbing vorzugehen.

Was muss dafür getan werden?

Das fängt beim Personal an. Es reicht nicht, einen Schulsozialarbeiter einzustellen – aber selbst daran mangelt es ja in Deutschland. Hinzu kommt: Bislang lernen Lehrer in ihrem Studium nicht, wie man mit Mobbing umgeht. Viele Lehrkräfte fühlen sich deshalb nicht in der Lage, das zu tun. Als Lehrer muss ich aber nicht nur einen guten Matheunterricht machen, sondern die Klasse zum Laufen bringen. Ein weiteres Problem: Es gibt mehr Maßnahmen gegen Mobbing in Deutschland, als es Schulen gibt. Stattdessen sollte die Politik Programme fördern, deren Wirksamkeit bewiesen ist. Wir brauchen mehr Qualität im Kampf gegen Mobbing.

Was erwarten Sie von der Politik?

Schulen brauchen mehr Ressourcen. Wir haben in Berlin eine Situation, dass über Quereinsteiger Lehrkräfte rekrutiert werden, denen es an akademischer Ausbildung fehlt. Die Situation wird da eher schlechter als besser momentan.

Hat sich das Mobbingproblem in den letzten Jahren verschärft?

Mobbing ist keine Erfindung der letzten Jahre. Entgegen der generellen Annahme, dass alles immer schlimmer wird, nehme ich wahr, dass sich die Situation ein Stück weit gebessert hat. An vielen Schulen hat sich ein Bewusstsein für Mobbing entwickelt. In den letzten zwanzig Jahren wurden viele Formen von Mobbing besprochen, zum Beispiel Cybermobbing. Das Phänomen wird also differenzierter wahrgenommen. Dadurch können wir besser darauf reagieren.

