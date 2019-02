Vier Berlinale-Produktionen haben Bezug zu Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Berlinale vom 7. bis 17. Februar zeigt vier Produktionen mit einem Bezug zu Brandenburg. Das teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Der Film "Systemsprenger", der im Wettbewerb läuft, wurde von Peter Hartwig aus Potsdam-Babelsberg produziert. Im Rahmen der "Perspektive Kino" wird "Die Grube" gezeigt, den die Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" beisteuert.

Der deutsch-indische Film "Dust" wiederum wurde von der Filmhochschule koproduziert. Die Serie "8 Tage" mit Christiane Paul über die letzten Tage, bevor ein Meteorit Europa auslöscht, wurde laut Medienboard zum Großteil in Brandenburg gedreht.

Bei den 69. Internationalen Filmfestspielen laufen insgesamt drei vom Medienboard Berlin-Brandenburg unterstützte Filme im Wettbewerb und 15 weitere Filme und Serien im Festivalprogramm. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte am Montag, im vergangenen Jahr seien in fast allen Regionen in Brandenburg an mehr als 70 Drehorten Filme und Serien entstanden. Der Medienstandort Babelsberg stehe nicht mehr nur für erfolgreiche Filmproduktionen: "Medien- und Informationstechnologien wachsen hier immer stärker zusammen."

( dpa )