Günther zuversichtlich für Wahlen im Osten

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther glaubt trotz hoher Umfragewerte für die AfD an ein erfolgreiches Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen in diesem Jahr in Ostdeutschland. "Ich sehe zumindest alle Chancen dafür, dass die CDU bei allen Landtagswahlen deutlich stärkste Kraft wird und dann auch wieder Regierungsverantwortung entweder übernimmt oder behält", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Im Herbst dieses Jahres werden die Landtage von Brandenburg, Sachsen und Thüringen neu gewählt. "Die Menschen merken, was auf dem Spiel steht", sagte Günther, der im Norden auch Landesvorsitzender der CDU ist.

( dpa )