Betrunkener in Polizeigewahrsam wiederbelebt

Berlin. Die Berliner Polizei hat einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Touristen in Gewahrsam genommen - auf der Wache musste er wiederbelebt worden. Eine Passantin hatte am frühen Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil der 31-Jährige auf der Joachimsthaler Straße in Berlin-Wilmersdorf torkelte, wie die Polizei mitteilte. Wegen seines Zustandes brachten ihn die Polizisten auf eine Wache nach Wilhelmstadt in Berlin-Spandau, wo er seinen Rausch ausschlafen sollte. Dort soll er randaliert und nach den Polizisten geschlagen haben. Plötzlich bekam er demnach keine Luft mehr und musste von einem alarmierten Arzt reanimiert werden.

Rettungskräfte brachten den aggressiven Mann in eine Klinik, in der er fixiert wurde. Nach ersten Einschätzungen einer Ärztin hatte er verschiedene Drogen konsumiert.

( dpa )