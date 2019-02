Schwielochsee. Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Funkmast in der Gemeinde Schwielochsee (Dahme-Spreewald) geprallt und musste reanimiert werden. Der Notarzt habe festgestellt, dass der Mann am Samstag vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hatte, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Der Mann habe daraufhin die Kontrolle über das Auto verloren. Er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Frankfurt (Oder) gebracht.

( dpa )