Passanten entdeckten den toten Säugling im Elise-Tilse-Park am Halleschen Ufer in Kreuzberg. Eine Mordkommission ermittelt.

Berlin. Passanten haben am Sonnabenabend im Elise-Tilse-Park am Halleschen Ufer in Kreuzberg die Leiche eines Säuglings gefunden. Polizeibeamte sperrten den Fundort in der Nähe des Tempodroms gegen 23 Uhr weiträumig ab. Eine Mordkommission nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Unklar war zunächst, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Säugling handelt.

Ermittler am Sonnabendabend am Tatort.

( BM )