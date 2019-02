Berliner Arbeitnehmer werden künftig öfter den Job wechseln

Tischlermeister Christian Schneider , fotografiert in seiner Werkstatt in Schöneberg Tischler Tischlerei

Berlin. Arbeitnehmer in Berlin sollen verstärkt fit für die Digitalisierung werden. In Zeiten des digitalen und technischen Wandels der Arbeitswelt und des steigenden Fachkräftebedarfs werde berufliche Weiterbildung immer wichtiger, sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) der Berliner Morgenpost. Nur wer sich regelmäßig weiterbilde, könne den sich verändernden und steigenden Anforderungen der Arbeitswelt gerecht werden. „Das betrifft sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen gleichermaßen. Die Unternehmen sind aber in der Pflicht, für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten zu sorgen und die entsprechenden Bedingungen dafür zu schaffen“, sagte die Senatorin.

Dabei gibt es einer Untersuchung zufolge noch Nachholbedarf. Bislang bieten nur gut 56 Prozent der Firmen in Berlin ihren Beschäftigten Möglichkeiten zur Weiterbildung an. Das geht aus dem Betriebspanel Berlin 2017 hervor. Auch der Anteil der Teilnehmer an Schulungen ist demzufolge noch ausbaufähig. Nur rund 38 Prozent der Berliner Arbeitnehmer haben 2017 eine Weiterbildung absolviert. Die Firmen selbst haben offenbar aber erkannt, in dem Bereich mehr tun zu müssen. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin gehen 53 Prozent der Unternehmen in der deutschen Hauptstadt davon aus, ihre Fachkräfte durch noch mehr Weiterbildung als bisher für neue Anforderungen im Zuge der Digitalisierung fit machen zu müssen.

Neues Gesetz ermöglicht mehr Weiterbildung

Die Kammer rechnet zudem damit, dass Berliner Arbeitnehmer künftig häufiger als früher den Job wechseln. Angesichts des digitalen Wandels werde die Arbeit nicht ausgehen. Der Arbeitsmarkt werde aber massiv an Bewegung zulegen, so die Kammer. Digitale und fachliche Kompetenzerweiterungen und Jobwechsel würden die Zukunft prägen. „Die zu erwartenden Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt werden zu einer erhöhten Fluktuation führen. Arbeitsagenturen und Jobcenter sind in Zukunft stärker in Umschulung und Qualifizierung gefordert und müssen dafür entsprechend ausgestattet werden. Damit die verschiedenen Angebote aber auch einen größtmöglichen Nutzen für den Arbeitsmarkt entfalten, müssen sich diese an dem Bedarf der Wirtschaft ausrichten“, forderte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm.

Die Bundesagentur für Arbeit geht für die kommenden Jahre davon aus, dass sich die Anzahl der Beratungs­gespräche in Berlin erhöhen wird. Ein Grund dafür ist das neue Qualifizierungschancengesetz, das seit diesem Jahr Firmen ermöglicht, Mitarbeiter auf die Anforderungen der künftigen Arbeitswelt vorzubereiten. Zuvor hatte die Arbeitsagentur überwiegend Weiterbildungen für Arbeitssuchende, gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmer gefördert.

„Die Intensität unseres Engagement ändert sich“, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking. „Wir begrüßen ausdrücklich die Ausweitung der Weiterbildungsmöglichkeiten besonders für Beschäftigte. Damit können gerade Beschäftigte gefördert werden, die von der Digitalisierung und vom Strukturwandel betroffen sind“, erklärte er. Derzeit investiere die Agentur, gemeinsam mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen, in die Kompetenz der Arbeitsagentur-Mitarbeiter, um aktueller fachlich hochwertige Beratung anbieten zu können, so Becking. „Ich sehe diese enge Kooperation mit den Unternehmen als elementar an, damit das Qualifizierungschancengesetz als echter Chancenöffner für die Menschen von uns umgesetzt wird“, sagte der Arbeitsmarktkenner.

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach sieht vor allem die Wirtschaft in der Pflicht, den Beschäftigten verstärkt Weiterbildungsangebote zu machen. „Der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen hängt maßgeblich von gut qualifizierten und motivierten Mitarbeitern ab“, sagte die Politikerin. Firmen könnten deshalb nur konkurrenzfähig bleiben, wenn sie in die Qualifizierung ihrer Belegschaft investierten.

