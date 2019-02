Eine App informiert über die KZ-Außenlager in Berlin

Thomas Schleissing-Niggemann an der „Säule der Gefangenen“ in Lichterfelde.

Berlin. Historische Orte verfallen mit der Zeit. Wenn Zeitzeugen sterben, verblassen die Erinnerungen an ihre Geschichten. Immer weniger Holocaust-Überlebende können so Schülern von den Schrecken des Nazi-Regimes berichten. Und wer weiß heute noch, dass auch Berlin seine Geschichte mit Konzentrationslagern (KZ) hatte? Thomas Schleissing-Niggemann hatte deshalb eine Idee. Eine Zeitreise müsste es geben, in der Geschichte so erklärt wird, dass sie jeder verstehen kann.

Ein Jahr arbeiteten Schleissing-Niggemann, sein Verein Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde (IKZ) und der Historiker Thomas Irmer an der Lösung. Das Ergebnis: eine App namens „satellite camps“ – eine digitale Zeitreise.

Seit Ende Januar ist die Anwendung nun online

Jeder kann sie sich kostenlos auf sein Smartphone oder Tablet laden. Im Mittelpunkt steht ein dunkles Kapitel Stadtgeschichte: Auch in Berlin, Reichshauptstadt der Nationalsozialisten, arbeiteten und starben Tausende Menschen in Konzentrationslagern. Historiker zählen heute 14 Außenstellen der KZ in Sachsenhausen und Ravensbrück im Berliner Stadtgebiet. Hitlers Schutzstaffel, die mörderische SS, erbaute sie zwischen 1942 und 1944. Hinzu kamen noch 100 zivile Arbeitslager. „Wer damals sagte, er hat ja nichts gewusst, der sagte die Unwahrheit“, sagt Schleissing-Niggemann der Berliner Morgenpost. Die KZ, erklärt er, waren eigentlich überall.

Wer die App öffnet, kann historische Bilder von sechs der 14 Außenlager sehen. Historiker Irmer hat die Orte heute wieder besucht, Videos gedreht, Fotos gemacht: Etwa vom Arbeitslager in „Halle 7“ des Henschel-Flugzeugwerks in Schönefeld am heutigen BER, dem Lager an der Sonnenallee in Neukölln oder dem damals größte Außenlager Haselhorst in der Spandauer Siemensstadt.

Dort war auch Leon Schwarzbaum inhaftiert. Der Holocaust-Überlebende wird neben einigen anderen Personen in der App vorgestellt: Der heute 97-jährige Schwarzbaum beschreibt beispielsweise, wie er nach dem Krieg einem ehemaligen SS-Bewacher auf der Straße wiedertraf. Er sieht es auch heute noch als seine Pflicht an, aufzuklären.

App wird in verschiedenen Sprachen angeboten

Allerdings werden die Zeitzeugen weniger, 70 Jahre ist die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau mittlerweile her. Schleissing-Niggemann sagt: „Das Ende der Zeitzeugenschaft kündigt sich an, wir müssen deshalb auf digitale Medien umsteigen.“

80.000 Euro und ein Jahr Arbeit hat es gekostet, die App zu entwickeln. Das Land Berlin hat geholfen und die Lotto-Stiftung. Besonders stolz ist Schleissing-Niggemann, dass das Programm mehrsprachig angeboten wird, in Deutsch, Englisch und Arabisch.

„Wir haben außerdem eine Version in „Leichter Sprache“ entwickelt“, sagt er. Das ist eine speziell geregelte Sprache, die besonders einfach zu verstehen ist. Bei einem Test hätten sich auch Gymnasiasten darüber gefreut. Schleissing-Niggemann sagt dazu: „Viele Fachbegriffe sind Schülern kaum bekannt, deshalb waren die froh darüber.“

Nach den Winterferien will er mit der App durch Berlins Schulen ziehen, und einige Lehrer haben schon Interesse angemeldet.

Die App „satellite camps“ ist im App Store sowie im Google Play Store kostenlos verfügbar.