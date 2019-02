Wirtschaftsforscher Karl Brenke: „Homeoffice hat vor allem für Arbeitgeber Vorteile“

Berlin. Seit 35 Jahren erforscht Karl Brenke Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost erklärt der 66 Jahre alte Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), warum der digitale Wandel nicht zu Arbeitslosigkeit führen muss und wie das Arbeiten von zu Hause aus das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verändern kann.

Herr Brenke, werden wir uns künftig bei der Arbeit alle mehr zurücklehnen können, weil Roboter uns unterstützen?

Karl Brenke: Das glaube ich nicht. Ähnliche Erwartungen wurden auch schon Mitte der 80er-Jahre formuliert. Nichts davon ist eingetreten. Stattdessen ist die Arbeit mehr geworden. Heute haben wir in Deutschland so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie.

Der digitale Wandel bedroht also keine Jobs?

Veränderungen durch den technischen Fortschritt wird es immer wieder geben. Es ist ja so, je einfacher die Tätigkeiten sind, desto eher können sie ersetzt werden. Zweifellos gibt es eine stärkere Automatisierung in der Industrie, aber auch in anderen Bereichen wie dem Bau oder dem Handel. Erste Supermärkte, die fast ohne Personal auskommen, erproben die Anbieter in den USA schon. Gleichzeitig entstehen aber an anderen Stellen neue Arbeitsplätze. Wir sehen gesellschaftliche Entwicklungen, für die zusätzliche Arbeit benötigt wird. Zum Beispiel werden wir alle immer älter, die Lebenserwartung steigt, und die Gesundheit nimmt zu. Die Pflege von Angehörigen wird zudem verstärkt aus der Familie herausverlagert. Das heißt, der Bedarf an Pflegekräften steigt.

Was passiert mit Menschen, die in Branchen tätig sind, wo die Jobs aus unterschiedlichen Gründen in den nächsten Jahren wegfallen könnten?

Die Leute werden doch nicht von einem Tag auf den anderen arbeitslos. Der Arbeitsmarkt an sich ist ja sowieso höchst flexibel. Wenn die Menschen merken, dass die Zukunftsaussichten in der Branche, in der sie tätig sind, schlecht sind, dann werden die Arbeitnehmer von sich aus versuchen, woanders unterzukommen. Es wird oftmals vergessen, dass im Schnitt innerhalb eines Jahres ein Viertel der Beschäftigten den Job oder den Betrieb wechselt. Das heißt, es gibt schon jetzt eine hohe Fluktuation und eine hohe Flexibilität. Wenn Branchen im Wandel sind, wird also vorher schon eine Menge aufgefangen. Sie können sich also sicher sein, dass etwa die Berliner Verkehrsbetriebe nicht von einem Tag auf den anderen feststellen werden, dass jetzt plötzlich keine Busfahrer mehr gebraucht werden.

Wie wichtig ist das Thema berufliche Weiterbildung, um als Mitarbeiter bei den künftigen Veränderungen Schritt halten zu können?

Weiterbildung war eigentlich schon immer wichtig. Darauf muss auch seitens der Unternehmen noch mehr gesetzt werden. Bislang sind wir aber durch Veränderungen doch ganz gut durchgekommen. Ein Problem sehe ich eher an anderer Stelle. Die Zahl der Jugendlichen, die für die betriebliche Ausbildung infrage kommen, wird immer kleiner.

Zugleich zeigt sich, dass Berlin bei den Leistungsvergleichen der Schüler immer auf den letzten Plätzen landet. Zudem haben wir in Berlin neben Sachsen-Anhalt deutschlandweit den höchsten Anteil an Schulabgängern ohne Abschluss. Die Schicksale der jungen Menschen ohne Bildungsabschluss sind dann häufig programmiert: Gerade vor dem Hintergrund, dass vor allem einfache Tätigkeiten wegfallen werden, werden Personen ohne Ausbildung auch künftig die größten Probleme haben.

Es gibt in der Industrie die Tendenz, wieder stärker auf die Arbeitnehmer zuzugehen. Wird die Arbeitskraft Mensch in Zukunft wichtiger oder eher nicht?

Das ist schwer zu sagen. Weil wir uns momentan in einer Phase der Hochkonjunktur mit wenigen Arbeitslosen und knapper werdenden Fachkräften befinden, ist die Situation für die Gewerkschaften natürlich besser geworden. Zudem nimmt demografisch bedingt das Erwerbspersonen-Potenzial ab. Unternehmen müssen sich also mehr strecken, Zugeständnisse machen und zum Beispiel besser bezahlen. Das muss aber nicht so bleiben.

Wenn die Löhne stärker steigen, wird es allerdings zu Rationalisierungseffekten beim Personal kommen. Das ist aber vom wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt gar nicht so schlecht, denn die Produktivitätssteigerungen sind zuletzt immer schwächer geworden. Und wenn wir künftig unsere Sozialsysteme finanzieren wollen, müssen wir entweder für qualifizierte Zuwanderung sorgen oder wir sorgen über eine höhere Produktivität dafür, dass wir die deutsche Wirtschaftsleistung mit weniger Arbeitskräften erhöhen.

Dennoch gibt es in vielen Firmen flexiblere Arbeitszeiten und auch Möglichkeiten wie Homeoffice. Einige Firmen schaffen zudem bereits den Chef ab, geben so viel Urlaub, wie der Mitarbeiter wünscht. Wird die neue Freiheit bei allen Arbeitnehmern ankommen?

Man wird schauen müssen, wie viel Flexibilisierung die einzelnen Berufe hergeben. Ein Busfahrer muss natürlich im Bus sitzen. Die Bindung zum Arbeitsplatz gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Aber ungefähr 40 Prozent der Jobs könnten zumindest teilweise auch von zu Hause aus ausgeübt werden. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass einige Beschäftigte auch sehr gerne stärker in ihren eigenen vier Wänden arbeiten würden. Für die Beschäftigten ist arbeiten im Homeoffice aber mit Veränderungen verbunden.

Mit welchen?

Die Arbeit zu Hause darf nicht damit verwechselt werden, dass dann nebenbei Zeit ist, sich um die Kinder zu kümmern oder die Wohnung zu putzen. Die Beschäftigten müssen dann auch tatsächlich etwas tun und dürfen sich nicht ablenken lassen. Noch größere Veränderungen sind mit der Arbeit zu Hause aber für den Arbeitgeber verbunden. Die Unternehmer müssen dann verstärkt umschwenken von einer Kontrolle der reinen Anwesenheitszeit hin zur Kontrolle der Arbeitsleistung. Grundsätzlich hat das Homeoffice dann vor allem für den Arbeitgeber Vorteile. Denn die Überprüfung der Arbeitsleistung müsste eigentlich die Produktivität erhöhen.

Steigt dadurch der Druck auf den Arbeitnehmer?

Nicht unbedingt. Für den Mitarbeiter heißt das lediglich, dass der Plausch mit den Kollegen in der Kaffeestube ausfällt – aber auch, dass die Pendelstrecke zur Arbeit wegfällt.

Sind Homeoffice-Arbeiter dann nicht ziemlich einsame Menschen?

Die Beschäftigten müssen ja nicht permanent zu Hause arbeiten, sondern nur ein paar Tage in der Woche. Es gab Ende der 80er-Jahre auch schon mal ein ähnliches Phänomen, die sogenannte Tele-Arbeit, die sich stärker ausbreiten sollte. Gewerkschaften hatten damals ganz schlimme Befürchtungen an die Wand gemalt. Die Arbeiter würden isoliert und in noch größere Abhängigkeit geraten. Das ist gar nicht eingetreten. So ist das mit der Zukunft. Sie ist immer unsicher.

Mehr zum Thema:

Wie sich Berlin auf die neue Arbeitswelt vorbereitet

Kein Chef: In dieser Firma funktioniert es

Berliner Arbeitnehmer werden künftig öfter den Job wechseln