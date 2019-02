Wie sich Berlin auf die neue Arbeitswelt vorbereitet

Berlin. Wie viel Handarbeit in der alten Arbeitswelt mitunter noch gefragt ist, lässt sich ganz gut in der Werkshalle des Neuköllner Unternehmens Berliner Glas beobachten. An einer Poliermaschine für Glasoberflächen steht Mitarbeiter Thomas Gromacki und trägt Poliermittel auf ein Werkstück auf. Surrend verreibt die Maschine die Flüssigkeit. Später wird Gromacki die Arbeit des drehenden Poliertellers kontrollieren. Fällt das Ergebnis nicht wie gewünscht aus, muss er die Einstellungen des Gerätes anpassen und die Arbeitsschritte wiederholen. Das ist mühsam, auch weil er sehr genau dabei sein muss. Denn es geht um millionstel Millimeter.

In einem Nebengebäude sitzt Berliner-Glas-Geschäftsführer Andreas Nitze an einem Tisch und erklärt, dass die manuellen Tätigkeiten in seinem Unternehmen in den kommenden Jahren weiter zurückgehen werden. „Wir setzen verstärkt auf digitale Produktionsprozesse, vor allem um die Prozesssicherheit zu erhöhen“, sagt Nitze. Denn die Kunden von Berliner Glas haben hohe Ansprüche.

Die traditionsreiche Neuköllner Firma fertigt vor allem Komponenten für Maschinen, mit denen später Bauteile für optische Produkte hergestellt werden. Kunden von Berliner Glas kommen aus dem Smartphone-Bereich, aber auch aus der Medizintechnik. Die optischen Baugruppen und Systeme von Berliner Glas sind in vielen Einsatzgebieten von Kommunikations- und Messtechnik unverzichtbar, besonders dort, wo es auf höchste Genauigkeit ankommt. Sogar in verschiedenen Satelliten sind Teile aus Neukölln verbaut, sagt Nitze.

Kaum eine Woche ohne neue Maschine

Die Geschäfte laufen gut. Seit einigen Jahren wächst der Umsatz rasant, zuletzt im vergangenen Jahr auf rund 230 Millionen Euro. Berliner Glas profitiert dabei vom Boom in der Halbleiter- und Display-Industrie. Verkäufe von Smartphones und Tablets legen seit Jahren zu. Der Druck, der auf den Herstellern lastet, ist dabei enorm. Etwa alle zwei Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit der Chips, sagt Nitze. „Auch wir sind deswegen ständig dabei, neue Komponenten und Verfahren zu entwickeln“, erklärt der Geschäftsführer. Das verändert auch die Arbeitsanforderungen für die fast 1000 Beschäftigten am Berliner Standort.

In der Werkhalle, in der auch Thomas Gromacki arbeitet, vergeht kaum eine Woche ohne den Aufbau einer neuen Maschine. Viele Mitarbeiter bei Berliner Glas müssen deswegen heute nicht nur über Feinoptik, sondern auch über Softwareprogrammierung Bescheid wissen. Berliner-Glas-Chef Nitze erklärt den Fortschritt anhand der Poliermaschine: Bislang mussten die Angestellten den Prozess manuell kontrollieren. Mit den neuen Maschinen hingegen geschehe die Bearbeitung der Glaskomponenten vollautomatisch. „Der Mitarbeiter drückt auf den Knopf, geht weg, kommt nach zwei Stunden zurück und die Oberfläche ist eben. Das ist Digitalisierung“, sagt Andreas Nitze begeistert.

Viele Berufe werden sich grundlegend wandeln

Der Wandel der Arbeitswelt hat in der deutschen Hauptstadt nicht nur bei Berliner Glas längst begonnen. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus dem vergangenen Jahr hat die Digitalisierung für rund 73 Prozent der Unternehmen eine große oder zentrale Bedeutung für den eigenen Geschäftserfolg. Die Fortschritte in dem Segment fallen allerdings höchst unterschiedlich aus. Die IHK-Studie bescheinigte bei fast allen Digitalisierungs­themen noch großen Handlungsbedarf.

Was auf die Firmen und auch auf die Beschäftigten in Berlin zukommen könnte, haben auch andere Erhebungen betrachtet. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) könnte jeder vierte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den kommenden Jahren von Automatisierung betroffen sein und sich beruflich neu orientieren müssen. Auch die OECD geht davon aus, dass sich mehr als 35 Prozent aller Berufe bis 2030 grundlegend wandeln werden.

Erste Firmen, wie Berliner Glas, gehen den Wandel bereits an, auch damit die Mitarbeiter bei den anstehenden Veränderungen nicht auf der Strecke bleiben. Berliner Glas etwa hat im vergangenen Jahr ein neues Ausbildungszentrum in Betrieb genommen. Dort will das Unternehmen nicht nur Lehrlinge ausbilden, sondern auch Umschulungen durchführen.

Angesichts des Fachkräftemangels ist Geschäftsführer Andreas Nitze bereits seit Jahren dabei, Mitarbeiter aus anderen Branchen zu rekrutieren. „Wir nehmen Menschen, die auch schon vorher etwas mit ihren Händen gemacht haben, zum Beispiel Uhrmacher, Zahntechniker, aber auch Bäcker“, sagt Nitze. Manchmal seien darunter auch Menschen, die in ihrem bisherigen Beruf keine Perspektive mehr gehabt hätten, erzählt er. Bei Berliner Glas gibt es dann zunächst einen Feinoptiker-Crashkurs. Gemeinsam mit dem Bildungswerk der Wirtschaft (BBW) bietet das Unternehmen aber auch eine Weiterbildung an, berufsbegleitend, bestehend aus neun Modulen. Am Ende steht ein anerkannter Abschluss.

Dass lebenslanges Lernen angesichts der bevorstehenden Veränderungen der Arbeitswelt immer wichtiger wird, hat auch die Bundesregierung erkannt. „Weiterbildung und Qualifikation sind der Schlüssel für Sicherheit am Arbeitsmarkt und Fachkräftesicherung – gerade mit Blick auf die Digitalisierung“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erst im vergangenen Sommer bei der Vorstellung von neuen Arbeitsmarktzahlen.

„Goldgräberstimmung“ in der Weiterbildungsbranche

Heil und das Bundeskabinett haben deshalb das milliardenschwere Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht und die geförderten Weiterbildungsmöglichkeiten stark ausgebaut. Seit diesem Jahr werden Unternehmen, die ihren Mitarbeitern frühzeitig neue Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln wollen, die über die Anforderungen des bisherigen Berufsfeldes hinausgehen, von der Bundesagentur für Arbeit finanziell unterstützt. Die Zuschüsse sind gestaffelt. Größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erhalten bis zu ein Viertel der Kosten. Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten bekommen die Hälfte der Kosten erstattet. Bei Kleinstbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern übernimmt die Arbeitsagentur komplett die Kosten. Voraussetzung dafür ist auch, dass die Weiterbildung außerhalb des Betriebes von einem zugelassenen Träger durchgeführt wird.

Innerhalb der Weiterbildungsbranche ist deswegen mitunter bereits von „Goldgräberstimmung“ die Rede. Auch in Berlin schießen seit einiger Zeit neue, verstärkt privatwirtschaftlich agierende Bildungsanbieter aus dem Boden. „Wir befinden uns in einem unübersichtlichen Markt, in den immer wieder neue Teilnehmer eintreten“, sagt Sabine Reichel von Forum Berufsbildung dazu. Reichel ist für die Außendarstellung der gemeinnützigen Weiterbildungseinrichtung zuständig. Mehr als 2000 Teilnehmer nehmen jedes Jahr an den rund 150 unterschiedlichen Lehrgängen teil. „Etwa 70 Prozent unserer Absolventen gelingt direkt danach der Sprung in einen festen Job oder die Selbstständigkeit“, erklärt Reichel. Die Quote ist gut. Doch die Motivation, eine Weiterbildung zu absolvieren, liegt bislang nur selten im Wandel der Arbeitswelt begründet.

„Der erste Impuls für eine Weiterbildung kommt meistens aus dem Leben der Teilnehmer selbst. Viele möchten durch eine Neuqualifikation aber auch eine gewisse Sicherheit erreichen, um ihren Job auch in den nächsten zehn Jahren noch ausüben zu können“, erklärt Reichel. Beides trifft auf Gabriele Bioli zu, die in den Räumen von Forum Berufsbildung gerade eine Weiterbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin absolviert. „Weil die Menschen immer älter werden, ist das ein Beruf mit Zukunft“, sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes.

Ursprünglich hatte Bioli, die heute 54 Jahre alt ist, Einzelhandelskauffrau gelernt und war schnell die Karriere­leiter emporgeklettert. Mit Mitte 30 leitete die Berlinerin ein Callcenter und Büroservice-Unternehmen. Doch dann verlor sie ihren Arbeitsplatz, auch weil es ihr schwerfiel, die Anforderungen als Chefin und alleinerziehende Mutter unter einen Hut zu bringen. „Ich bin von oben nach unten gerutscht“, sagt sie. Bioli bezog Sozialhilfe, hielt sich jahrelang mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Später, als ihr Sohn größer geworden war, beschloss die aufgeweckte Frau den Neubeginn. Es zog sie in die Pflege. Geht alles gut, hat Gabriele Bioli im nächsten Jahr ihren Abschluss in der Tasche.

Vor allem die Nachfrage nach Berufen in der Gesundheitsbranche wachse stark, sagt Sabine Reichel. Vieles ändere sich. „Zum Beispiel geht es im Sport- und Fitnessbereich nicht mehr nur um Muskelaufbau. Viel stärker als früher steht Gesundheit und Rehabilitation im Vordergrund. Das macht Berufe zukunftsträchtig und gefragter“, erklärt Reichel. Auch Jessica Rank nimmt deswegen gerade an einer Umschulung zur Sport- und Fitnesskauffrau teil.

Für Rank, 24 Jahre alt, wäre es der erste Ausbildungsabschluss. „Dann mache ich noch den Fachlehrer für Kindergesundheit hinterher und gehe in Richtung Selbständigkeit“, erzählt die Mutter von zwei Söhnen. Rank kommt aus Strausberg. Bislang gebe es dort für den Nachwuchs nicht so viele Angebote. Vor allem aber hofft die Alleinerziehende auf familienfreundlichere Arbeitszeiten. Nach dem Hauptschulabschluss war Jessica Rank zunächst in der Sicherheitsbranche tätig. „Dadurch, dass ich zwei Kinder habe, musste ein Beruf her, der einfach besser vereinbar ist“, sagt sie.

Arbeit von zu Hause aus hat Grenzen

Experten gehen davon aus, dass der Wandel der Arbeitswelt noch mehr Beschäftigte wieder näher an ihre Familien heranbringen könnte. Vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels trauen sich zudem immer mehr Mitarbeiter, eigene Wünsche gegenüber dem Arbeitgeber mitzuteilen. Auch An­dreas Nitze hat das bemerkt. Bei Berliner Glas gebe es den Trend, dass Angestellte flexibler sein wollten, sagt er. Vorteile könne diese Entwicklung für beide Seiten haben.

Denn auch bei Berliner Glas geht es nicht immer nur aufwärts. Die Märkte, in denen die Neuköllner aktiv sind, unterliegen Schwankungen. „In der Zeit, wo weniger zu tun ist, gehen die Arbeitszeitkonten ins Minus. Wenn wieder mehr zu tun ist, können die Mitarbeiter ihr Konto wieder ausgleichen und auch ins Plus gehen“, erklärt Nitze. Neu ist das Modell des Arbeitszeitkontos nicht. Für die Arbeit im Homeoffice hingegen hat Berliner Glas noch keine festen Richtlinien getroffen. Das will Andreas Nitze aber ändern.

Dennoch hat die persönliche Freiheit Grenzen. In einigen Berufen, etwa im medizinischen Bereich, ist die Arbeit von zu Hause aus nahezu unmöglich. Auch kleinere Betriebe sind mit den neuen Wünschen ihrer Beschäftigten teilweise überfordert. Christian Schneider, seit 1995 Tischlermeister, hat in seinem Betrieb in Schöneberg 14 Angestellte. Die Arbeit ist vielfältig, Kunden bestellen sowohl Einzelstücke als auch kleine Serien bei dem Familienunternehmen. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten werde es in seinem Unternehmen nicht geben.

„Das Handwerk hat jahrelang dafür gekämpft, termintreu zu sein. Wenn ein Kunde sagt, er ist nur bis 8 Uhr zu Hause, kann ich nicht erst um 12 Uhr vorbeikommen. Das funktioniert als Dienstleister nicht“, erklärt Schneider. Dennoch gilt der Handwerksbetrieb als einer der Vorreiter, wenn es um Veränderungen in der Arbeitswelt geht. Das liegt vor allem an dem röhrenden Koloss, der bei Schneider seit zwei Jahren in der Tischlerei steht.

Mehrere Hunderttausend Euro hat der Geschäftsführer in das Gerät investiert, das sowohl Platten zuschneiden als auch Löcher bohren kann. Hinzu kommen Computer und Programme, mit denen Kundenwünsche schneller als zuvor umgesetzt werden können. Schneider erzählt, wie sehr die Maschine seine Mitarbeiter vor allem körperlich entlaste. Das Heben schwerer Holzplatten gehört in der Tischlerei dank der Technik jetzt der Vergangenheit an. Perspektivisch gehe sogar noch mehr, ist Schneider sicher. Noch immer ist er viel auf Messen unterwegs. Dort sieht er immer öfter auch Roboter, die Platten nach der Bearbeitung auf Paletten stapeln können. Schneider zuckt mit den Schultern. „Ich will eigentlich schon der klassische Tischler bleiben, nicht der Massenproduzent“, sagt er.

Doch ein Stück weit hat sich der Handwerker davon schon durch die zurückliegende Investition verabschiedet. Derzeit arbeitet der Betrieb an 300 Umkleideschränken für ein Fitnessstudio. Früher, sagt er, hätte sein Betrieb für einen Auftrag dieser Größenordnung wohl doppelt so lange gebraucht.

