Wo man in Berlin gut tanzen kann

Berlin. In der Tanzschule Gerda Keller am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf können alle, die gerne das Tanzbein schwingen, ihrer Leidenschaft nachgehen. Das Angebot reicht von Standard- und lateinamerikanischen Tänzen bis zu Hip-Hop, Salsa, Tango Argentino oder Mambo. In dem Familienbetrieb ist jede Altersgruppe willkommen. Zusätzlich zu den Tanzstunden kann das Wissen auf Mottopartys angewandt werden, die von der Tanzschule ausgerichtet werden.

Scharnweberstraße 25, Reinickendorf, Tel. 412 24 49

Auch das Angebot der Tanzschule Broadway ist breit gestreut. Schon die Kleinen können hier Ballett erlernen. Auch für Jugendliche werden Kurse im Gesellschaftstanz angeboten. Außerdem hat sich die Tanzschule in Spandau durch die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen einen guten Ruf erarbeitet.

Askanierring 155 (Ecke Falkenseer Damm), Spandau, Tel. 375 20 20

Um mit alten Tanztraditionen zu brechen, ist die Flying Steps Academy die ideale Anlaufstelle. Hier können Jugendliche von Breakdance über Hip-Hop bis Ballett Einblick in verschiedene Tanzrichtungen erhalten.

Lobeckstraße 30–35, Kreuzberg, Tel. 34 66 71 90.

Die Tanzschule Traumtänzer hat gleich drei Ableger in Berlin – in Tempelhof, in Mariendorf und am Kurfürstendamm. Sie bieten Anfängerkurse für alle Gesellschaftstänze an – wie zum Beispiel Discofox und Walzer. Neben den Anfängerkursen gibt es auch die Möglichkeit, sein Können in Kursen für Fortgeschrittene zu vertiefen.

Flughafen Tempelhof: Columbiadamm 8–10; Kurfürstendamm: Westfälische Straße 49; Mariendorf: Großbeerenstraße 46–52. Alle unter Tel. 69 04 13 29.

Im Tanzzentrum Brillant in Steglitz gibt es ein breites Angebot, das alle Schwierigkeitsgrade umfasst – vom Hobbytanz bis zum Turniertraining und dem Brillantkurs im Gesellschaftstanz. Es besteht die Möglichkeit, Wettkampfsport im Verein zu betreiben.

Malteserstraße 118–120, Steglitz, Tel. 76 70 30 70.

Mehr zum Thema:

Darum sind Tanz-Kurse bei Jugendlichen wieder im Trend