Darum sind Tanz-Kurse bei Jugendlichen in Berlin wieder im Trend

Berlin. Geht eigentlich heute noch jemand zur Tanzstunde? Die großen Zeiten von Tanzorchestern à la Hugo Strasser, von Faltenrock mit Rüschenbluse, von strengen Benimmregeln auf dem Parkett sind sicher vorbei. Aber der Spaß an Walzer, Cha-Cha-Cha und Discofox offenbar nicht. Das zeigt auch der große Strom von Jugendlichen, der an vier Abenden in der Woche auf das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Grunewald, Furtwänglerstraße 5, zusteuert. Sie treffen im zweiten Stock der Villa, in einem 190-Quadratmeter-Saal mit Schwingparkett, auf Tanzlehrerin Daniela Jordan. Sie bietet hier ihre Kurse an.

Eine Kleiderordnung gibt es bei ihr erst beim Abschlussball – da ist Abendgarderobe angesagt. Im Kurs tragen die Jugendlichen auch mal Jeans mit Löchern und Sneakers. In der Hosentasche steckt meist das Smartphone. Und was erstaunlich ist, weil es bei Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren eigentlich unmöglich ist: Es bleibt dort die nächsten anderthalb Stunden. Kaum einer checkt zwischendurch seine Social-Media-Accounts.

Eine Herausforderung mitten in der Pubertät

Wie schafft man so etwas? „Musik ist ganz wichtig“, antwortet Daniela Jordan, die seit 2003 vor allem Jugendlichen das Tanzen beibringt. Bei ihr läuft vor allem aktueller Pop. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist sicher auch, dass sie versucht, ihrem Kurs alles Steife zu nehmen, das mit Tanzschule so oft in Verbindung gebracht wird. Die Prozedur des Aufforderns kann schnell peinlich werden und schweißnasse Hände erzeugen. Bei Daniela Jordan versuchen sich die Jugendlichen erst ab der dritten Stunde darin, da ist die erste Scheu meist schon überwunden. Zwischen den Tänzen wechseln sie einfach einen Platz weiter, das sorgt für Tempo und ein schnelleres Kennenlernen. Das allerdings soll ordentlich sein: „Sagt euch Hallo und stellt euch vor“, ruft Jordan per Mikrofon in den Saal. Ohne das geht es nicht. Wenn der Saal voller Jugendlicher ist, muss das zwangsläufig entstehende Gebrabbel übertönt werden.

Steif geht es in ihren Kursen aber nicht zu, auch wenn es bei Annika und Björn so aussehen mag.

Foto: David Heerde

In der sechsten Stunde kennen sich die Jugendlichen ganz offensichtlich schon gut und haben sich eben einiges zu erzählen. Ein Grund, warum es Jugendliche überhaupt in den Tanzkurs zieht. „Hier können sie fernab sozialer Medien ganz unkompliziert aufeinander zugehen – und das mitten in der Hochzeit der Pubertät“, in einer Zeit also, in denen das Jugendlichen eigentlich schwerfällt.

Für die 15-jährige Holly sind die neuen Kontakte das Wichtigste: Zwar wird auch in ihrer Schule ein Tanzkurs angeboten, „aber da wäre ich wieder nur mit den gleichen Leuten zusammen“. Also fährt sie jeden Freitag zusammen mit einigen Mitschülern nach Grunewald. „Es ist für mich das Highlight der Woche“, sagt sie. Mit ihr kommt auch die 14-jährige Eva: „Mir macht das Tanzen Spaß, es ist so eine Mischung aus Sport und Kunst, und es ist gut, wenn man das kann.“ Ihre Lieblingstänze sind Wiener Walzer und Boogie, Holly mag vor allem den Friesenrock, eine Abwandlung des Rock ’n’ Roll. Der ist auch bei den männlichen Tänzern besonders beliebt, was wiederum Daniela Jordan freut: „Denn beim Friesenrock lernen sie besonders gut das Führen.“

Neuere Tänze mit ins Programm zu nehmen, ist sicher auch ein Grund, wieso wieder mehr Jugendliche einen Tanzkurs machen. Deutschlandweit beobachtet Christian Götsch vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) das allerdings nicht, das sei regional sehr unterschiedlich. „Sicher können aber Trends im städtischen Raum schneller aufgegriffen werden“, sagt der ADTV-Sprecher. Insgesamt gibt es in Deutschland 850 ADTV-Tanzschulen, in denen Tanzlehrer unterrichten, die eine vom Verband geprüfte dreijährige Ausbildung absolviert haben. In Berlin sind es 20 ADTV-Tanzschulen, dazu noch Angebote wie das von Daniela Jordan, die auch ADTV-Lehrerin ist, aber ohne eigene Tanzschulräume. Außerdem gibt es noch Angebote anderer Tanzlehrer ohne Verbandsausbildung, zum Beispiel in Fitnessstudios. Die Berufsbezeichnung Tanzlehrer ist nicht geschützt.

Der Foxtrott eroberte 1919 Berlin – wie eine „Grippe“

Die Beliebtheit von Tanzkursen in Berlin hat Tradition und feiert in diesem Jahr so eine Art Jubiläum. Vor genau 100 Jahren gab es nämlich einen regelrechten Tanzboom, Tanzlokale schossen wie Pilze aus dem Boden. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bot das Tanzen eine willkommene Ablenkung von den politischen Wirren, und zugleich markierte es das Ende des strengen Moralkodexes der Wilhelminischen Ära. Auch viele neue Tänze kamen in Mode. Vor allem der Foxtrott eroberte 1919 die Stadt. Allerdings nicht zu jedermanns Gefallen. Der Berliner Journalist Franz Wolfgang Koebner bezeichnete die Lust an dem neuen Tanz damals als „Grippe“: „In Berlin versucht man jetzt zu jeder x-beliebigen Melodie Foxtrottschritte ... Draußen bollern sie ins Schloß ... die Maschinengewehre knattern um die Litfaßsäulen, an denen bunte Plakate zum Foxtrott-Tee laden.“ Heute ist der Foxtrott noch immer populär, allerdings mehr in der Variante Discofox.

Mit dem Mikrofon in der Hand spricht die Tanzlehrerin nicht nur über einzelne Schrittfolgen, sondern auch über allgemeine Umgangsformen – etwa den Partner zu begrüßen und sich vorzustellen.

Foto: David Heerde

Bis in die 80er-Jahre gehörte das Tanzen zur gutbürgerlichen Erziehung wie das Kleine Latinum oder das Klavierspiel. Heute ist das längst kein Muss mehr, und heute lässt sich auch kaum ein Jugendlicher mehr von den Eltern zum Tanzkurs schicken. Umso auffälliger ist, dass viele Jugendliche jetzt selbst ein Bedürfnis entwickeln, sich auch im wörtlichen Sinne, auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen zu können.

Darum sind die Etikette-Seminare, die Daniela Jordan als Zusatz zum Tanzkurs im Hotel „Interconti“ anbietet, trotz der Kosten von 70 Euro immer gut besucht. Teilnehmer lernen hier bei einem Drei-Gang-Menü Tischsitten und Smalltalk. „Den Jugendlichen wird die Angst vor einem großen Haus und einer Bewerbungssituation genommen“, erklärt Jordan die Idee dahinter. Oft würden Chefs heute ihre Bewerber zum Essen einladen, um zu sehen, wie sie sich dabei schlagen. Auch der 15-jährige Felix hat das Programm besucht. „Danach hatte ich ein Praktikum, da war es schon sehr gut, dass ich genau wusste, wen ich wie und zuerst begrüßen muss. So etwas gibt Sicherheit“, ist er überzeugt.

ADTV-Sprecher Christian Götsch weiß: „Viele Tanzschulen bieten inzwischen solche Antiblamierprogramme an.“ Ein Tanzkurs ist heute eben noch mehr als Eins-Zwei-Wiegeschritt, es ist auch eine Schule fürs Leben.

Die Klassiker

Der Tanzsport bietet viele Variationen – und vor allem ist Gesellschaftstanz nicht gleich Gesellschaftstanz. Zu den Klassikern gehört der Langsame Walzer. Man tanzt ihn im Dreivierteltakt. Er entstand in Boston als einfachere Variante des Wiener Walzers und zeichnet sich durch langsame, fließende Bewegungen aus. Der Wiener Walzer, der auch auf Dreiviertel- beziehungsweise Sechsachteltakt getanzt wird, gewann im Rahmen des Wiener Kongresses an Beliebtheit. Besonders bekannt ist zum Beispiel der Donauwalzer von Johann Strauss, der traditionell beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gespielt wird. Ebenfalls bekannt ist der Foxtrott, der auf einen Viervierteltakt getanzt wird. Er entstand in den USA und vereinigt Elemente des Ragtime, Onestep und Twostep. Bekannt ist auch die europäische Weiterentwicklung des Foxtrott: der Discofox. Dieser wurde zum ersten Mal auf Schweizer Wettbewerben getanzt. Neben den hier genannten Tänzen gibt es natürlich noch unzählig weitere – wie zum Beispiel den Tango, Slowfox oder den Cha-Cha-Cha. sor

