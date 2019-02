Bewährungsproben für Ryerson und Lenz bei St. Pauli

Berlin. Beim 1. FC Union Berlin jagt aktuell ein Höhepunkt den nächsten. Am Montag (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli steht den Hauptstädtern nach dem beachtlichen 2:0-Erfolg gehen den 1. FC Köln wieder eine hoch emotionale Begegnung bevor, die Weichen stellen kann. "In Hamburg erwartet uns ein tolles Stadion mit toller Atmosphäre", sagte Union-Trainer Urs Fischer.

Durch den Spielausfall der Kölner, deren Partie bei Erzgebirge Aue witterungsbedingt abgesagt wurde, winkt sowohl St. Pauli als auch Union im Sieg-Fall der Sprung auf Aufstiegsplatz zwei. Zu den knapp 30.000 Besuchern werden auch 2800 Union-Anhänger gehören.

In Bestbesetzung kann Union allerdings nicht antreten. Mit Christopher Trimmel, Ken Reichel und Sebastian Polter stehen an der Reeperbahn drei Stammkräfte nicht zur Verfügung. Die Außenverteidiger Trimmel und Reichel sind nach dem Erhalt der fünften Verwarnung beziehungsweise Gelbroten Karte gesperrt. Angreifer Polter zog sich gegen Köln eine Verletzung des linken Fußes zu, die noch nicht genau diagnostiziert werden konnte.

Für ihn gäbe es mit Sebastian Andersson fast einen 1:1-Ersatz. Der Schwede traf in 19 Saisonspielen sechs Mal. Er wurde beim Sieg gegen Köln auch schon vor der Pause für Polter eingewechselt. Bewähren müssen sich auf St. Pauli allerdings die Verteidiger Julian Ryerson und Christopher Lenz.

Ryerson darf Rechtsverteidiger und Kapitän Trimmel ersetzen. Der Norweger, der in dieser Saison lediglich auf eine Nettospielzeit von 97 Minuten kommt, wird erst zum zweiten Mal in dieser Serie von Beginn an auflaufen. Linksverteidiger Lenz konnte seinen Kontrahenten Reichel immerhin schon für drei volle Spiele verdrängen. Fischer setzt darauf, dass sein Kader die Ausfälle kompensieren kann. "Die Jungs sind nicht dumm. Sie wissen Bescheid, was auf sie zukommt", erklärte der Schweizer.

Union hat in dieser Saison beim 0:3 in Aue erst einmal verloren. St. Pauli zählte in jüngster Zeit sogar zu den Lieblingsgegnern der Köpenicker. Die letzten acht Vergleiche gingen nicht verloren. Die jüngsten fünf Partien, davon zwei in Hamburg, konnten von den Berlinern allesamt gewonnen werden. Im Hinspiel gab es einen etwas zu hoch ausgefallen 4:1-Erfolg für Union.

( dpa )