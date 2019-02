Familienclan Abou-Chaker: Ermittlungen gehen mit Hochdruck weiter

Berlin. Nach Clanchef Arafat Abou-Chaker ist inzwischen auch dessen Bruder Yasser wieder auf freien Fuß. Letzterer war am Donnerstag von Dänemark nach Berlin überstellt und dort „aus formalen Gründen“ freigelassen worden. Für beide Brüder gelte das Gleiche, der Ermittlungsrichter habe die bisherige Beweislast als nicht ausreichend für die Fortdauer der Untersuchungshaft bewertet und die Haftbefehle ausgehoben, hieß es aus der Justiz. Offiziell gab es keine weiteren Angaben. Martin Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Freitag lediglich die Überstellung und Freilassung, wollte sich zu dem Verfahren aber nicht weiter äußern.

Erlassen worden waren die Haftbefehle gegen die Brüder wegen des Verdachts, die Familie plane die Entführung der Kinder des Ex-Geschäftspartners Bushido. Hauptgrund für ihre Aufhebung war offenbar eine Entwicklung, wie sie in Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität (OK) immer wieder vorkommt. Mehrere Zeugen, in diesem Fall sogar Angehörige des Familienclans Abou-Chaker, hatten zunächst belastende Angaben über die Brüder gemacht. Beim Haftprüfungstermin am Donnerstag machten sie hingegen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Plötzliche „Gedächtnislücken“ erschweren Ermittlungen

In anderen ähnlich gelagerten Fällen erleben Richter und Staatsanwälte regelmäßig, dass zunächst redselige Belastungszeugen plötzlich unter massivem Gedächtnisverlust leiden, in der Regel allerdings erst in der Hauptverhandlung. Damit fallen wichtige Teile der Beweiskette der Ermittlungsbehörden weg. Am Ende eines Verfahrens stehen dann häufig Freisprüche – aus Mangel an Beweisen. In diesem Fall mussten die anfänglichen Belastungszeugen ihre früheren Aussagen nicht einmal widerrufen. Als Verwandte der beschuldigten Brüder haben sie das Recht zu schweigen.

Für die Medien war sowohl die Verhaftung wie auch die Freilassung von Arafat Abou-Chaker die Schlagzeile schlechthin, für die Staatsanwaltschaft war die Verhaftung kein Grund zu vorschnellem Jubel und die Freilassung kein Anlass, in Panik zu verfallen. Die Ermittlungen gehen weiter, der Verdacht stehe nach wie vor, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Ob die Anklagebehörde tatsächlich wie berichtet Beschwerde gegen die Freilassung erheben wird, steht hingegen noch nicht fest. Das Verfahren ist langwierig, geprüft werden müsse zunächst einmal die Chance, mit einer solchen Beschwerde Erfolg zu haben, sagte Steltner am Freitag.

Die Berliner Fahnder bleiben gelassen

Auch in den OK-Fachdienststellen des Landeskriminalamtes sieht man die Aufhebung der Haftbefehle erstaunlich gelassen. Offiziell sagt auch die Polizei nichts, intern hieß es aber, so etwas passiere, habe aber keinen Einfluss auf nennenswerte Ermittlungen, die weiterhin mit Hochdruck geführt würden. „Das verstärkte Vorgehen gegen Familienclans hat eine für uns positive Entwicklung in Gang gesetzt, das Milieu ist nervös geworden, und für uns haben sich völlig neue Ermittlungsansätze ergeben, die wir auch konsequent nutzen“, sagte am Freitag ein erfahrener OK-Ermittler.

Wichtig sei dabei auch eine Botschaft an Menschen, die bereit sind, gegen die Clans auszusagen. „Egal ob die Verdächtigen in Haft sitzen oder nicht, wer gegen sie aussagt, muss wissen, dass er bestmöglichen Schutz erhält. Ansonsten wäre es schwer, weiter verwertbare Informationen bekommen“, erklärte der LKA-Beamte.

Staatliche Entschlossenheit zu zeigen, ist für den OK-Experten noch aus einem anderen Grund wichtig. „Berichten zufolge genießt Bushido inzwischen den Schutz eines anderen Familienclans. Wenn es da zu Auseinandersetzungen kommt, kann das auch mal schnell zum Bandenkrieg werden“, so der Beamte.

