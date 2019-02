12.605 Menschen in Berlin waren im vergangenen Jahr ausreisepflichtig.

Abschiebungen Wieder mehr Ausreisepflichtige in Berlin

Berlin. Es leben immer mehr Menschen in Berlin, die Deutschland eigentlich verlassen müssten. Ende 2018 hielten sich laut der Senatsverwaltung für Inneres 12.605 Menschen in der Stadt auf, die ausreisepflichtig waren. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt.

Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist damit im dritten Jahr in Folge angestiegen. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Personen, die abgeschoben werden: Im Jahr 2016 wurden in Berlin noch 2028 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht, 1638 im Jahr 2017 und im vergangenen Jahr nur noch 1182 Personen. Dregger kritisiert: „Die Gesamtzahl der Abschiebungen und Ausreisen ist seit dem letzten CDU-Regierungsjahr 2016 von 11629 auf 3981 zurückgegangen – das ist ein Rückgang von 66 Prozent.“

Senat zieht freiwillige Ausreise Abschiebungen vor

Tatsächlich hatte sich der rot-rot-grüne Senat in den Koalitionsvertrag geschrieben, mehr auf freiwillige Ausreisen zu setzen und weniger auf Abschiebungen.

Allerdings sinkt neben den Abschiebungen auch die Zahl der Ausreisen beständig: Während im Jahr 2016 noch 9601 Menschen ausreisten, waren es 2018 nur 2799. Dregger ergänzt: „Die rot-rot-grüne Koalition scheitert bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht.“ Außerdem weigere sie sich, die CDU-Vorschläge zur Verbesserung umzusetzen – etwa ein Abschiebegewahrsam für Personen, die sich der Abschiebung entziehen wollen.

Ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) widerspricht Dregger: „Sinkende Abschiebezahlen sind kein Berliner Phänomen.“ Im Jahr 2016 lagen die Abschiebezahlen – wegen der Tausenden Menschen, die 2015 nach Berlin flüchteten – sehr hoch. Seitdem fielen sie zwar wieder, lägen aber auf einem höheren Niveau als noch im Jahr 2015.

Häufung von abgeschlossenen Asylverfahren

Der Anstieg der ausreisepflichtigen Personen ließe sich, so der Sprecher, unter anderem mit einer Häufung mittlerweile abgeschlossener Asylverfahren erklären, die vor allem seit 2015 begonnen hatten. Außerdem seien von den 12.605 Ausreisepflichtigen circa 10.900 im Besitz einer Duldung: „Eine Abschiebung ist bei denen aus rein reichlichen Gründen gar nicht möglich.“

Die meisten Menschen werden derzeit nach Moldau abgeschoben: 304 Menschen wurden 2018 in die ehemalige Sowjetrepublik zurückgeschickt. Darauf folgen Russland (70) und Albanien (68). Nach Syrien wurden im vergangenen Jahr 22 Menschen abgeschoben.

Mehr zum Thema:

Linkspartei kritisiert Bedingungen bei Abschiebungen scharf

Viele Abschiebungen scheitern – Zahl der Rückkehrer gesunken

Neues Einwanderungsgesetz soll Fachkräfte anlocken