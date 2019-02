Wirtschaftssenatorin Ramona Pop entlässt Staatssekretär

CDU-Mann Henner Bunde wird in den Ruhestand versetzt. Auf ihn soll die Grünen-Politikerin Barbro Dreher folgen.

Berlin. Der einzige Staatssekretär mit CDU-Parteibuch in den Reihen des Senats muss seinen Posten räumen: Wie ein Senatssprecher am Freitag der Berliner Morgenpost bestätigte, plant Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), ihren Staatssekretär Henner Bunde (CDU) zu entlassen. Pop hatte Bunde, der seit 2012 Staatssekretär war, von ihrer Vorgängerin Cornelia Yzer (CDU) übernommen. Das hatte auch für Verstimmungen bei den Grünen gesorgt.

Zwei Jahre vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl will Pop nun offenbar einen Schritt auf ihre Partei zumachen. Nachfolgerin Bundes soll die Grünen-Politikerin Barbro Dreher werden, die derzeit noch als Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Verkehr von Regine Günther (parteilos, für Grüne) arbeitet. Dreher soll ihren neuen Posten am 12. Februar antreten.

„Die Trennung von Henner Bunde erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen“, sagte der Sprecher, der Bunde gleichzeitig für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dankte. Bunde selbst war für ein Statement am Freitag nicht zu erreichen.

Bunde ist nicht der erste Staatssekretär der rot-rot-grüne Koalition, der in der laufenden Legislaturperiode seinen Posten räumen muss. Zuletzt versetzte Verkehrssenatorin Günther ihren krebskranken Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) in den einstweiligen Ruhestand. Davor hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat ihren Staatssekretär Boris Velter (beide SPD) entlassen.

Die neuerliche Entlassung eines Staatssekretärs kommt auch das Land Berlin teuer zu stehen. In den kommenden drei Monaten erhält Bunde weiter seine vollen Bezüge in Höhe von fast 9.400 Euro brutto pro Monat. Anschließend kann er für weitere drei Jahre mit einem Ruhegehalt in Höhe von knapp 6.700 Euro brutto rechnen. Das Einkommen würde allerdings mit dem Verdienst aus einem möglichen neuen Job verrechnet werden.