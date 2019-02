Schnee, Regen und Glätte am Wochenende

In einer Pfütze spiegelt sich am Montag die Kuppel der St. Nikolaikirche in Potsdam.

Potsdam. Am Wochenende hängen dichte Wolkendecken über Berlin und Brandenburg und bringen Schnee und Regen - örtlich wird es glatt. Am Freitagvormittag ziehen mehr und mehr Wolken auf bei Höchstwerten um drei Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Samstag fallen Schnee und Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die DWD-Meteorologen warnen vor Glätte.

Samstag hält sich eine dichte Wolkendecke. In der Prignitz fällt Schnee. In den übrigen Landesteilen kann es zu Schneeregen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht zu Sonntag kann es wieder glatt werden. Tagsüber zeigt sich nur selten die Sonne. Gelegentlich kann es regnen oder schneien bei Höchstwerten um vier Grad. Dazu weht schwacher Wind aus westlicher Richtung.

( dpa )