Unbekannte legten Fernbahntunnel für eine Stunde lahm

Berlin. Immer häufiger klagen Bahnkunden über Verspätungen, doch nicht immer ist das Unternehmen daran schuld. Erst am vergangenen Dienstagabend kam es in Berlin zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Wie die Berliner Morgenpost nun aus Bahnkreisen erfuhr, könnte der Grund ein Sicherheitsleck in der Tunnelanlage sein.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 17.08 Uhr und 17.53 Uhr, teilte die Bahn auf Anfrage mit. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Menschen über einen Notausgang in die Tunnelanlage eingestiegen waren. Der Zeuge alarmierte die Bundespolizei, was eine Kettenreaktion in Gang setzte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Um den Einsatz zu ermöglichen, musste die Bahn den Zugverkehr im Bahntunnel fast eine Stunde lang einstellen. Rund ein Dutzend Züge waren von der Sperrung betroffen, sie mussten über andere Routen umgeleitet werden. Es kam zu Verspätungen von mehr als einer Stunde. „Nach Abschluss der Störung waren die üblichen Rückstaueffekte zu verzeichnen“, hieß es von der Bahn weiter. Die drei Eindringlinge in den Tunnel konnten nicht gestellt werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Der Nord-Süd-Tunnel für die Fernbahn führt auf einer Länge von 3,5 Kilometern vom Hauptbahnhof bis südlich des U-Bahnhofs Gleisdreieck in Kreuzberg. Das Bauwerk unterquert dabei den Großen Tiergarten und den Landwehrkanal. In dem Tunnel fahren auf vier Gleisen Regional- und Fernzüge, er ist eine wichtige Verkehrsschlagader etwa für die ICE-Verbindungen nach Hamburg, München und Frankfurt am Main. Im Tunnel liegen zudem zwei wichtige Tunnelbahnhöfe: der Berliner Hauptbahnhof und Potsdamer Platz.

Bereits 2017 gab es Berichte über Sicherheitsmängel

Bereits vor anderthalb Jahren berichtete die Berliner Morgenpost über Sicherheitsmängel bei der Tunnelanlage. Damals war es einem Mann gelungen, unbemerkt in den Tunnel einzudringen. Um was für Personen es sich dieses Mal handelte, ist unklar. Der Berliner Morgenpost sind aber Instagram-Seiten bekannt, auf denen Fotos zu sehen sind, die auf den Gleisen in dem Fernbahntunnel entstanden sind. Das passierte offenbar unbemerkt, da die Bilder früher entstanden sind. Die drei Unbekannten, die am Dienstag in den Fernbahntunnel eingestiegen sind, kletterten offenbar über einen Notausgang und gelangten so in die Anlage. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern laut Bundespolizei an.

Für die Bahn ist das pikant. Denn die Trasse ist ein äußerst sicherheitssensibler Bereich. Wäre es für Dritte möglich, so einfach in die Anlagen einzudringen, hätte die Bahn ein Problem. Denn eigentlich ist der Tunnel vollgestopft mit allerhand Sicherheitstechnik wie Videokameras und Bewegungsmeldern.