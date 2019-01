Zwangspause für St. Paulis Diamantakos

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Spitzenspiel gegen den 1. FC Union Berlin am kommenden Montag auf Dimitrios Diamantakos verzichten. Der 25 Jahre alte Grieche hat im Punktspiel am Dienstag bei Darmstadt 98 (1:2) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten. Das teilte der Kiezclub am Donnerstag nach einer Untersuchung des Stürmers mit.

Fraglich für das Match im Millerntor-Stadion am Montag (20.30 Uhr) ist Jeremy Dudziak. Der 23 Jahre alte Mittelfeldakteur hat sich in Darmstadt eine schwere Prellung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Ob er gegen Union mitwirken kann, wird sich nach Angaben des FC St. Pauli in den nächsten Tagen entscheiden.

( dpa )