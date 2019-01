Haftbefehl gegen Arafat Abou-Chaker aufgehoben

Berlin. Der Haftbefehl gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker ist aufgehoben worden. Das teilte laut "B.Z." der Anwalt Abou-Chakers am Donnerstag mit. Die Berliner Staatsanwaltschaft war am Donnerstag zunächst nicht zu erreichen.

Abou-Chaker war am 15. Januar überraschend im Amtsgericht Tiergarten während eines laufenden Prozesses wegen Körperverletzung verhaftet worden. Der Vorwurf: eine geplante Entführung von Familienmitgliedern des Rappers Bushido. Abou-Chaker, der ehemalige Geschäftspartner des Rappers, sei dringend der Verabredung zu einem Verbrechen verdächtig, sagte damals der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.

Der 42 Jahre alte Clan-Chef wurde noch am gleichen Tag zur Untersuchungshaft in eine Zelle an der Turmstraße gebracht. Kurz darauf war auch der Bruder des Clanchefs in Dänemark verhaftet worden. Er ist bislang aber noch nicht nach Deutschland überstellt worden. Die Auslieferung des 37-Jährigen nach Deutschland wurde von den Berliner Behörden beantragt.

Bushido und seine Familie fühlen sich bedroht

Ende November hatte die Berliner Polizei mit einem größeren Aufgebot in Kleinmachnow südwestlich der Hauptstadt ein Haus durchsucht. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi hatten im September 2018 in einem Interview des Magazins "Stern" über die Trennung von ihrem langjährigen Geschäftspartner gesprochen. Dabei sagten sie auch, sie fühlten sich bedroht. Bushido erzählte, er habe die Familie abgesichert. "Falls mir etwas passieren sollte, ist für meine Frau und meine Kinder gesorgt." Er führe die Auseinandersetzung nach der Trennung juristisch. "Aber auf der Straße laufen ganz andere Sachen, über die niemand mit der Polizei redet." Seine Frau ergänzte: "Natürlich haben wir Angst, dass jemand aus Rache auf mich oder meinen Mann schießt. Eigentlich rechnen wir jeden Tag damit."

( BM )