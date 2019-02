Vattenfall-Flugzeug kreiste nachts über Berlin

Nächtlicher Flugbetrieb in Tegel (Archivbild)

Nicht wundern, wenn es nachts am Himmel über Berlin etwas lauter wurde: Ein Flugzeug im Auftrag von Vattenfall schwebte über die Stadt.

Berlin. In Berlin kann es in den kommenden Nächten öfter zu Fluglärm kommen. Der Energieversorger Vattenfall lässt wieder Flugzeuge über der Hauptstadt kreisen. Jeweils ab circa 22 Uhr werde ein Unternehmen im Auftrag von Vattenfall zu Flügen über der Stadt starten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Grund ist eine Überprüfung der Berliner Fernwärmenetze. Dabei fliegen die Flugzeuge mit einer besonderen Infrarot-Aufnahme-Technik in einer Höhe von rund einem Kilometer über der Stadt. Ihre Strecke führt sie entlang der 500 Kilometer Fernwärmeleitungen in Berlin, vorrangig in den mittleren Bezirken und im Süden der Stadt.

Flugzeuggeräusche sollen so laut sein wie Straßenverkehr

Auch wenn die Maschinen laut Vattenfall eigens für nächtliche Flüge ausgerüstet wurden und mit einem ausgewiesenen Lärmschutzzeugnis versehen sind, werden das auch die Berliner mitbekommen. "Trotz aller erdenklichen Lärmreduzierungen sind Fluggeräusche nicht vollständig zu vermeiden", teilt Vattenfall mit. Die Geräuschentwicklung entspreche in etwa "dem Entlanglaufen an einer Verkehrsstraße".

Verzichten könne das Unternehmen auf die Flüge jedoch nicht. Die gewonnenen Bilder zeigten Vattenfall, wie es um Berlins Fernwärmeleitungen bestellt ist. Tagsüber könnten die Flüge laut Vattenfall nicht stattfinden. Dann würden sie den regulären Flugverkehr behindern.

Flugzeuge sind in Berlin für einen wichtigen Teil des städtischen Geräuschpegels verantwortlich. Wie die aktuelle Lärmkarte der Berliner Morgenpost zeigt, ist der Lärmpegel in Berlin besonders entlang der Einflugschneise des Flughafens Tegel sehr hoch.

