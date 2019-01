Auto von AfD-Politiker in Neukölln angezündet: Festnahme

Berlin. Das Auto eines Bezirkspolitikers der AfD hat Mittwochnacht in Berlin-Neukölln gebrannt. Kurz vor Mitternacht bemerkten Fahnder der Polizei in einem Innenhof auf dem Käthe-Dorsch-Ring ein Trio, aus dem sich einer an dem Auto zu schaffen machte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Unbekannten fuhren daraufhin auf Fahrrädern in Richtung Fritz-Erler-Allee davon. Die Fahnder konnten wenig später einen 39-Jährigen aufgreifen, der laut Polizei dem Trio zugeordnet wird. Zwischenzeitlich wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in den Innenhof alarmiert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der 39-Jährige wurde dem Staatsschutz übergeben, der die Ermittlungen leitet.

( dpa )