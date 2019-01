Am 8. März gibt es in Berlin einen neuen gesetzlichen Feiertag.

Berlin. Der Termin des Aufnahmetests für den Übergang in die 5. Klasse der naturwissenschaftlich profilierten Schulen in Berlin wird verschoben.

Wie die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mitteilte, wird der Aufnahmetest, statt am 8. März.2019, am 12. März.2019 stattfinden. Grund hierfür ist die Einführung des neuen gesetzlichen Feiertages am 8. März 2019.

( BM )