Unbekannte attackieren Amazon-Büro in Mitte

Berlin. Unbekannte haben das Büro von Amazon in Berlin-Mitte mit Farbe beschmiert und Steinen beworfen. Gegen 3.00 Uhr am Donnerstag haben mindestens drei vermummte Personen zunächst die Tür des Gebäudes in der Krausenstraße von Außen versperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin hätten sie Pflastersteine gegen die Fassade geworfen und sie mit Farbe beschmiert. Die Täter flohen laut Polizei in unbekannte Richtung. Da die Tat vermutlich politisch motiviert war, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. In der Krausenstraße hatte Amazon vor wenigen Jahren ein Entwicklungszentrum errichtet.

( dpa )