DWD warnt zum Wochenend-Start vor glatten Straßen

Potsdam. In der Nacht von Freitag auf Samstag müssen sich Autofahrer in Berlin und Brandenburg auf glatte Straßen einstellen. Am Donnerstag soll es noch trocken bleiben bei Werten zwischen zwei und vier Grad, zeitweise zeigt sich vom Havelland bis zur Niederlausitz länger die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Nach einer frostigen Nacht zum Freitag hält sich tagsüber eine dichte Wolkendecke bei bis zu vier Grad. Dazu weht frischer Wind aus südöstlicher Richtung. Dann soll es rutschig werden: Es kann in der Nacht zu Samstag gebietsweise regnen bei Werten zwischen einem und minus zwei Grad. Die DWD-Meteorologen warnen vor Glätte.

( dpa )