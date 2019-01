Berlin Volleys unterliegen Danzig in der Champions League

Berlin. Die Chancen der Berlin Volleys, in der Champions League das Viertelfinale zu erreichen, sind weiter gesunken. Am vierten Spieltag der Gruppenphase unterlag der deutsche Meister dem polnischen Vetreter Trefl Danzig am Mittwochabend mit 0:3 (20:25, 21:25, 36:38). Vor 4138 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bot insbesondere der dritte Satz beste Unterhaltung. Der Abschnitt wurde erst mit dem 74. Punkt entschieden. Angreifer Kyle Russell und Libero Nicolas Rossard waren noch die Besten beim deutschen Meister.

In ihrer Vierergruppe bleiben die BR Volleys mit nur einem Sieg Letzter. Auf die Mannschaft warten in den letzten beiden Spielen in der Vorrunde auswärts bei Greenyard Maaseik in Belgien sowie bei Polens Meister Skra Belchatow schwer lösbare Aufgaben.

Die Gastgeber fanden gegen Danzig schwer ins Spiel, lagen schnell 1:7 zurück. Trainer Cedric Enard wechselte daraufhin den Zuspieler: Für Sebastian Kühner kam Jan Zimmermann. Fortan wurden die Berliner ebenbürtig, auch weil ihr US-Angreifer Russell zuverlässig punktete. Doch die Polen mit dem Ex-Berliner Ruben Schott ließen den Gegner nie näher als bis auf drei Punkte herankommen.

Den Ausgang des zweiten Durchgangs hielten die Volleys bis zum 20:20 offen. Danach aber verlor das Offensivspiel an Durchschlagskraft. Noch einmal stemmten sich die Berliner im dritten Satz mit Macht gegen die drohende Niederlage, konnten am Ende aber weder eine 24:21-Führung noch die stolze Zahl von insgesamt acht Satzbällen verwerten. Der achte Matchball entschied das Spiel zugunsten der Danziger.

( dpa )