41-Jähriger wegen Unterstützung des IS vor Gericht

Berlin. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch vor dem Kammergericht der Prozess gegen einen 41-jährigen Berliner wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland begonnen. In ihrer Anklage wirft die Generalstaatsanwaltschaft dem aus Bosnien stammenden Hamdija J. vor, er habe Kriegsverbrechen verherrlicht und zur Begehung schwerer Straftaten aufgerufen. Zwölf Taten zwischen Juli 2017 und Februar 2018 sind in der Anklage aufgeführt.

Hamdija J. lebt seit seiner Scheidung von seiner deutschen Ehefrau bei seinen Eltern in Lichterfelde, bezieht Sozialleistungen vom Staat, der regelmäßiges Ziel seiner Hassbotschaften war und geht keiner nennenswerten Arbeit nach. Seine dadurch üppig bemessene Freizeit nutzt der 41-Jährige offenbar, um im Internet, vor allem über Facebook, Propaganda für die Terrororganisation IS zu betreiben und seine kruden Thesen zu verbreiten.

So wurden von seinem Facebook-Account Nachrichten verschickt, in denen der „Gemeinschaft der Muslime“ Untätigkeit und fehlendes Engagement im Kampf für den „einzig wahren Glauben“ vorgeworfen wird, ergänzt um die Aufforderung, sich dem IS anzuschließen. In anderen Botschaften äußert sich J. der Anklage zufolge in böswilliger und verächtlich machender Weise über Christen, Juden und Kurden. Die Rede ist dabei von „Affen und Schweinen“, die nicht „den Staub unter meinen Schuhen“ wert sind. Für die Generalstaatsanwaltschaft erfüllen die Äußerungen den Tatbestand der Volksverhetzung.

Der Angeklagte erschien zur Verhandlung mit über den Kopf gezogener Kapuze und einem Schal vor dem Gesicht, um sich so vor den Fotografen zu schützen. Schweigend saß er zwischen seiner Anwältin und seiner Dolmetscherin. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Neun Verhandlungstage hat der zuständige Staatsschutz-Senat angesetzt. Fortsetzung ist am 8. Februar.

